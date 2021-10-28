BM'den dinozorlu iklim krizi mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya SON DAKİKA: BM’den dinozorlu iklim krizi mesajı: Yok oluşu seçmeyin
ABONE OL

BM’den dinozorlu iklim krizi mesajı: Yok oluşu seçmeyin

Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı (UNDP), fosil yakıtların insanlar ve çevre üzerindeki etkilerine ve iklim felaketine dikkat çekmek için başlattığı "Yok Oluşu Seçme" kampanyası kapsamında dinozorlu bir kısa film yayınladı. Kısa film sosyal medyada büyük ilgi gördü.

SON DAKİKA: BM’den dinozorlu iklim krizi mesajı: Yok oluşu seçmeyin
BM'den dinozorlu iklim krizi mesajı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Ajanslar

Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı (UNDP), fosil yakıtların insanlar ve çevre üzerindeki etkilerine ve iklim felaketine dikkat çekmek için "Yok Oluşu Seçme" adlı bir kampanya başlattı.

UNDP, kampanya kapsamında dinozorlu bir kısa film yayınladı. Kısa filmde nesli tükenen bir dinozorun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na (BMGK) katılarak, kürsüde konuşma yaptığı görülüyor. Dinozor, izleyicilerin korku dolu bakışları arasında yaptığı konuşmada, "Yok oluş hakkında bir şeyler biliyorum ve size anlatmama izin verin. Bariz olan şu ki, yok olmak kötü bir şey. Kendi kendini yok etmek ise 70 milyon yılda duyduğum en saçma şey" diyor. Dinozorların yok oluşunu açıklayan popüler bir teoriye atıfta bulunan dinozor, “En azından bizim asteroidimiz vardı, sizin mazeretiniz ne?” diye soruyor.

"İklim felaketiyle karşı karşıyasınız, yine de her yıl hükümetler yüzlerce milyarlık kamu fonunu fosil yakıt finansmanları için harcıyor. Bu parayla yapabileceğiniz tüm o diğer şeyleri düşünün. Dünyanın her yerinde çok sayıda insan yoksulluk içinde yaşıyor. Onlara yardım etmenin, türünüzün yok olması için harcama yapmaktan daha mantıklı olacağını düşünmüyor musunuz?" diyen dinozor, dünya liderlerine mazeret üretmeyi bırakıp değişiklikler yapmaya başlamanın zamanının geldiğini söylüyor.

Dinozor son olarak fosil yakıtlardan uzak durulması çağrısında bulunarak, "Şu anda büyük bir fırsata sahipsiniz, ekonomilerinizi yeniden inşa edin. İnsanlığın en büyük şansı bu. İşte benim çılgın fikrim şu: Yok oluşu seçmeyin" diyor.

BMGK salonunda CGI tekniğiyle oluşturulan görüntüler kullanılarak yapılan ilk film olma özelliğini taşıyan kısa film, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Öte yandan kampanyanın parçası olarak yayınlanan UNDP araştırması, sadece fosil yakıtları sübvanse etmek için yılda 423 milyar dolar harcandığını ve bu miktarın dünya genelinde her kişi için en az bir doz Covid-19 aşısını karşılamaya yeteceğini veya aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmak için gereken yıllık harcamanın üç katına denk geldiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre yoksul ülkelere iklim kriziyle mücadele için gerekli her 1 dolara karşılık petrol ve kömür gibi fosil yakıtların finansmanına 4 dolar harcanıyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçi açıklaması: Kabul edilemez!
DÜNYA Bakan Çavuşoğlu'ndan büyükelçi açıklaması!
SON DAKİKA: ABD'de ilk kez: Cinsiyet hanesinde X yazan pasaport düzenlendi
DÜNYA ABD'de cinsiyet tanımında X yazan ilk pasaport!
SON DAKİKA: İngiltere'de skandal rapor: Kadın askerlerin yüzde 22’si cinsel tacize uğruyor
DÜNYA İngiltere'de kadın askerlerin yüzde 22'si istismara ...
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu'ndan Çin'e 'Suriye' yanıtı
DÜNYA Sinirlioğlu'ndan Çin'e 'Suriye' yanıtı
ABD'nin Çin’e yönelik 2 binden fazla "casusluk görevi" yürüttüğü iddiası
DÜNYA Çin'den ABD'ye casusluk suçlaması
Irak’ta terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında 2 polis öldü
DÜNYA Irak'ta DEAŞ saldırısı: 2 polis öldü
Cezayir, İspanya'ya gaz tedariki konusunda güvence verdi
DÜNYA Cezayir'den İspanya'ya doğalgaz güvencesi
Dünya Bankası Sudan'a yardımları askıya aldı
DÜNYA Dünya Bankası'ndan Sudan'a kötü haber
Putin'in, ABD'nin Esad rejimine uyguladığı yaptırımları hafifletmesi için İsrail'den yardım istediği iddiası
DÜNYA İsrail'den çarpıcı ABD-Rusya-Suriye iddiası
Foreign Policy: Sudan'da ordu harekete geçmeden önce ABD temsilcisinin gitmesini bekledi
DÜNYA Sudan'daki askeri darbede 'ABD' ayrıntısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.