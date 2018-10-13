bmw
Otomobil
Haberler > Ekonomi > Otomobil

Bmw Çin'deki ortaklığının kontrolünü 4.1 milyar dolara devraldı

Alman otomobil üreticisi Bmw, Çin'li ortağı Brilliance ile yüzde 50'şer payla kurduğu şirketin kontrolünü ele almak için 4.1 milyar dolar ödediğini duyurdu. 2022 yılında tamamlanacak devir işlemleri ile Bmw söz konusu ortaklıkta yüzde 75 pay sahibi olacak. Bmw'nin hamlesi, Çin'in yakın bir zaman önce yabancı şirketlere yerel markalar ile yüzde 50'şer payla şirket kurma şartını kaldırmasının ardından geldi. Böylece global otomobil markaları arasında Çin'deki ortaklığının kontrolünü ele geçiren ilk marka Bmw olurken, diğer Avrupalı ve Amerikalı üreticilerin de benzer adımlar atması bekleniyor. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberi...

13.10.2018 - 12:12 | Güncelleme:  

Alman otomobil üreticisi Bmw, Çin'de yerel ortağı ile yüzde 50'şer payla kurduğu şirketin kontrolünü 4.1 milyar dolar karşılığında ele aldı. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, atılan adım sonrası, Bmw'nin Çin'deki ortağı Brilliance ile kurduğu şirketteki hisse oranı yüzde 50'den yüzde 75'e yükseldi.

Gelişmeleri değerlendiren Bmw CEO'su Harald Krueger, "Her ne kadar çoğunluk hisseyi devralmış olsak da, bizim için doğru hamle önümüzdeki dönemde de Çin pazarını bizden daha iyi tanıyan bir yerel ortakla çalışmak olacaktır" dedi.

ABD'DEN 100 BİN ARACI ÇİN'E GETİRİYOR

Alman markanın kararının arkasında, dünyanın açık ara en büyük otomobil pazarı olan Çin'den daha çok gelir sağlamak yatıyor. Şirket bu amaç doğrultusunda Çin'deki üretim kapasitesini artırarak ticaret savaşları yüzünden yükselen gümrük vergilerinin yarattığı olumsuz tablodan kurtulmayı hedefliyor. Öyle ki, Bmw Abd'de üretim yapan markalar arasında Çin'e en çok araç getiren firma konumunda. Alman üretici, sadece geçtiğimiz yıl ABD'de ürettiği 100 bin SUV'u Çin'e yolladı. Bmw kaynakları, yeni dönemde Alman markanın Çin'de ürettiği model sayısını artıracağını ve elektrikli modellere ağırlık vereceğini kaydediyor.

SIRA DİĞERLERİNDE

Çin, uzun bir süredir ülkede iş yapmak isteyen yabancı otomobil markalarına yerli bir ortak ile yüzde 50'şer hisse oranında şirket kurmayı şart koşuyordu. Bu yasa kapsamında Daimler, Volkswagen ve General Motors gibi otomobil devleri Çinli markalar ile işbirliğine gitmek zorunda kaldılar. Fakat, ticari araçlar için 2020'de, binek araçlar için de 2022 de kaldırılacağı açıklanan yüzde 50'şer paylı ortaklık şartının ardından ilk adımı Bmw attı. Önümüzdeki dönemde diğer otomobil üreticilerinin de, Çin pazarını Bmw'ye kaptırmamak için benzer adımlar atması sürpriz olmayacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER