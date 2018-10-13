Alman otomobil üreticisi Bmw, Çin'de yerel ortağı ile yüzde 50'şer payla kurduğu şirketin kontrolünü 4.1 milyar dolar karşılığında ele aldı. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, atılan adım sonrası, Bmw'nin Çin'deki ortağı Brilliance ile kurduğu şirketteki hisse oranı yüzde 50'den yüzde 75'e yükseldi.

Gelişmeleri değerlendiren Bmw CEO'su Harald Krueger, "Her ne kadar çoğunluk hisseyi devralmış olsak da, bizim için doğru hamle önümüzdeki dönemde de Çin pazarını bizden daha iyi tanıyan bir yerel ortakla çalışmak olacaktır" dedi.

ABD'DEN 100 BİN ARACI ÇİN'E GETİRİYOR

Alman markanın kararının arkasında, dünyanın açık ara en büyük otomobil pazarı olan Çin'den daha çok gelir sağlamak yatıyor. Şirket bu amaç doğrultusunda Çin'deki üretim kapasitesini artırarak ticaret savaşları yüzünden yükselen gümrük vergilerinin yarattığı olumsuz tablodan kurtulmayı hedefliyor. Öyle ki, Bmw Abd'de üretim yapan markalar arasında Çin'e en çok araç getiren firma konumunda. Alman üretici, sadece geçtiğimiz yıl ABD'de ürettiği 100 bin SUV'u Çin'e yolladı. Bmw kaynakları, yeni dönemde Alman markanın Çin'de ürettiği model sayısını artıracağını ve elektrikli modellere ağırlık vereceğini kaydediyor.

SIRA DİĞERLERİNDE

Çin, uzun bir süredir ülkede iş yapmak isteyen yabancı otomobil markalarına yerli bir ortak ile yüzde 50'şer hisse oranında şirket kurmayı şart koşuyordu. Bu yasa kapsamında Daimler, Volkswagen ve General Motors gibi otomobil devleri Çinli markalar ile işbirliğine gitmek zorunda kaldılar. Fakat, ticari araçlar için 2020'de, binek araçlar için de 2022 de kaldırılacağı açıklanan yüzde 50'şer paylı ortaklık şartının ardından ilk adımı Bmw attı. Önümüzdeki dönemde diğer otomobil üreticilerinin de, Çin pazarını Bmw'ye kaptırmamak için benzer adımlar atması sürpriz olmayacaktır.

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