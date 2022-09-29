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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'M' tarihindeki ilk 'hibrit' ortaya çıktı

BMW'nin yüksek performans markası M, 50’nci yaş kutlamaları kapsamında yeni bir model tanıttı. XM isimli SUV model, 653 beygir güç ve 800 Nm tork üreten hibrit motoru ile 2023’te yollara çıkacak. M1 modelinden bu yana üretilen ilk orijinal M otomobili olma unvanına sahip XM, M tarihinin de ilk hibrit motorunu kullanacak

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  • BMW XM'in üzerindeki örtü kalktı

    Alman otomobil üreticisi BMW'nin performans alt birimi 'M', kuruluşunun 50'inci yılına özel olarak ilk özgün modelini tanıttı.
  • BMW XM'in üzerindeki örtü kalktı

    XM isimli SUV model, markanın geçtiğimiz yıl tanıttığı konsept otomobil ile büyük benzerlik taşıyor. 
  • BMW XM'in üzerindeki örtü kalktı

    Alman marka için birçok ilki bünyesinde barındıran XM, bugüne kadar üretilmiş M otomobilleri içerisinde, ilk elektrik destekli motora sahip model oldu.
  • BMW XM'in üzerindeki örtü kalktı

    BMW Group'un ABD'deki Spartanburg fabrikasında 2023'ün ilk çeyreğinde üretimine başlanacak olan XM, plug-in hybrid elektrik motoruna eşlik eden 4.4 litre hacminde, V8 silindirli M TwinPower Turbo beslemeli içten yanmalı motora sahip. 
  • BMW XM'in üzerindeki örtü kalktı

    Turbo beslemeli içten yanmalı geleneksel motor 489 beygir güç üretirken, 8 ileri M Steptronic şanzımana monte edilmiş elektrik motor 197 beygir güç çıkışına sahip. Böylelikle toplamda 653 beygir ve 800 Nm'ye ulaşan bir güç çıkışı elde ediliyor.
  • BMW XM'in üzerindeki örtü kalktı

    8 ileri şanzımanıyla 0'dan 100 km/s hıza 4.3 saniyede ulaşan araç, tamamen elektrikle 82-88 km gidebiliyor ve 140 km/s hıza kadar emisyonsuz bir sürüş sunuyor. 
  • BMW XM'in üzerindeki örtü kalktı

    Aracın kaputunun altındaki V8 hibrit motor, IMSA Sportscar Şampiyonası ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda boy gösteren BMW Hybrid yarış aracında da kullanılıyor.
  • BMW XM'in üzerindeki örtü kalktı

    Güncel BMW modellerini hatırlatan fakat sahip olduğu özellikler ile ayrışan XM'in içinde, üç boyutlu prizma yapısına ve aydınlatmaya sahip tavan döşemesi bulunuyor.
  • BMW XM'in üzerindeki örtü kalktı

    Deri ile kaplı gösterge ve kapı panelleri için dört farklı donanım çeşidi sunulan araçta, BMW modellerine özgü kavisli ekran üzerinden sürüşle ilgili detayları gösteriyor. Aracın gösterge ekranı 12.3 inç, multimedya ekranı ise 14.9 inç büyüklüğünde. 
  • BMW XM'in üzerindeki örtü kalktı

    Yapılan açıklamaya göre, daha önce BMW iX modeli için özel beste yapan ünlü besteci Hans Zimmer, M Hybrid sürüşü için de özel olarak 'IconicSounds Electric' bestesi yaptı.
  • BMW XM'in üzerindeki örtü kalktı

    XM, bugüne kadar üretilen M otomobilleri arasında en geniş otomatik sürüş ve park sistemine sahip model unvanını da elinde bulunduruyor.

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