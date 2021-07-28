Ünlü aktör hastanelik oldu 0:00 / 0:00

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ABD'de "Breaking Bad" dizisiyle sıkı bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Bob Odenkirk, "Better Call Saul"ın New Mexico'daki çekimlerinde fenalaştı.

TMZ'nin aktardığına göre; 58 yaşındaki oyuncu, sette bir anda yere yığıldı. Set ekibi ve rol arkadaşlarının yardıma koştuğu Odenkirk, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bob Odenkirk'e yakın bir kaynak ismini vermeden ABD medyasına yaptığı açıklamada, oyuncunun hastanede tedavi altında olduğunu ve yaşanan olayın sebebini bulmak için tetkiklerin sürdüğünü belirtti.

Odenkirk'in "Breaking Bad" dizisindeki karakterini merkeze alan "Better Call Saul", çekimleri devam eden altıncı sezonuyla final yapacak.