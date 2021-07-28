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Haberler Dünyadan Bob Odenkirk hastanelik oldu! Sette korkutan olay - Magazin haberleri
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Bob Odenkirk hastanelik oldu

ABD'li ünlü oyuncu Bob Odenkirk, "Better Call Saul" dizisinin final sezonu çekimlerinde fenalaşarak, apar topar hastaneye kaldırıldı. Odenkirk'in durumu belirsizliğini koruyor

Bob Odenkirk hastanelik oldu! Sette korkutan olay - Magazin haberleri
Ünlü aktör hastanelik oldu
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HABERTURK.COM

ABD'de "Breaking Bad" dizisiyle sıkı bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Bob Odenkirk, "Better Call Saul"ın New Mexico'daki çekimlerinde fenalaştı.

TMZ'nin aktardığına göre; 58 yaşındaki oyuncu, sette bir anda yere yığıldı. Set ekibi ve rol arkadaşlarının yardıma koştuğu Odenkirk, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bob Odenkirk'e yakın bir kaynak ismini vermeden ABD medyasına yaptığı açıklamada, oyuncunun hastanede tedavi altında olduğunu ve yaşanan olayın sebebini bulmak için tetkiklerin sürdüğünü belirtti.

Odenkirk'in "Breaking Bad" dizisindeki karakterini merkeze alan "Better Call Saul", çekimleri devam eden altıncı sezonuyla final yapacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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