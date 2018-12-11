Hastanelerde ameliyat sonrası hastaların vücudunda unutulan gazlı bez, pens ve makas gibi yabancı cisimlere bir yenisi daha eklendi. İzmir’de böbrek ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede, böbrek taşını çıkartmak için uygulanan kateterin teli böbreğinde unutulan 58 yaşındaki Yıldız Sessiz Aslım, 5 yıl yaklaşık 50 santimlik telle yaşadı.

BAŞARISIZ OPERASYON SONRASI TELLE EVİNE DÖNDÜ

İHA’nın haberine göre, İzmir’de yaşayan Yıldız Sessiz Aslım, uzun yıllar kan kanseri tedavisi gördü. Kanseri atlattığında rahat bir nefes alan Aslım, 2013 yılında da böbrek ağrısı şikâyetiyle hastanelik oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine böbrek ağrısı şikâyetiyle başvuran Aslım’a, böbreğinde taş olması sebebiyle taşın kateter yardımı ile çıkarılacağı belirtildi. 20 gün hastanede yatan ve operasyonu başarısızlıkla sonuçlanan Aslım, böbreğinde sadece düşürülemeyen taş olduğunu zannederken, her şeyden habersiz böbreğinde unutulan kateter teli ile evine geri döndü. Bir süre sonra yüzünde şişlik, yüksek ateş ve iştahsızlık sebebiyle aynı hastaneye yeniden başvuran Aslım’a böbreğinin enfeksiyon kaptığı belirtildi ancak yapılan tetkiklerde tel unutulduğu anlaşılmadı.

5 YIL SONRA BAŞKA HASTANE FARK ETTİ

Tam 5 yıl böbreğinde telle yaşayan talihsiz kadın, yaşadığı çeşitli şikâyetlerin böbrek taşı sebebiyle olduğunu zannetti. Geçen mayıs ayında idrarında yoğun kanama fark eden Aslım, bu kez Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu, yapılan tetkiklerde böbrekte metal teller fark edildi. Kasım ayında operasyona alınan Yıldız Sessiz Aslım, böbreğindeki telden kurtulsa da organ yüzde 80 oranında hasar gördü. Aslım, konuyla ilgili dava açacağını belirtti.

Kanser tedavisi sonrası başına gelen olayı atlatamadığını belirten Aslım, “Bir süre şikayetlerim oldu. Hastaneye gittiğimde bana ‘böbreğin enfeksiyon kapmış’ dediler. Kateter teli kaldığı için enfeksiyon olmuş ama gerçeği 5 yıl sonra başka bir hastanede öğrendim. Böbreğimde kateter teli unutulduğu için 5 yıl bu telle yaşamışım. Diğer hastanedeki doktorlar böbreğimde kateter teli unutulduğunu söylediğinde şoke oldum. Unutulan tel 1 santim değil, 2 santim değil. Neredeyse 50 santim. Böbreğim şu anda yüzde 21 oranında çalışıyor. Beni sağlığımdan ettiler. Ben şifa bulmak için gittim, beni dert sahibi ettiler. Benim böbreğimi geri getirecekler mi?” diye sordu.Aslım’ın avukatı Mehmet Harun Elçi de, “Müvekkilin yaşadığı basit bir ihmal değil sağlık skandalıdır. Hekimin bu teli operasyon sonrası hemen alması gerekirdi. Şu anda böbreğinin yüzde 21’lik kısmını kullanabiliyor. Biz konuyla ilgili gerekli yasal işlemi başlatacağız” dedi.

NELER UNUTULDU?

Son yıllarda hastaların vücudunda unutulan yabancı cisimlerin başında gazlı bez yer aldı. Bunun dışında makas, iğne de en çok unutulan yabancı cisimler arasında bulunuyor. İşte unutulan o yabancı cisimler:

KASIM 2018 - İzmir'de 2 yıl önce sezaryenle yaptığı doğum yapan 22 yaşındaki Harika Kanık’ın rahminde sargı bezi unutuldu. Sargı bezi nedeniyle vücudu iltihaplanan Kanık hayatını kaybetti. Harika Kanık’ın ölümüyle ilgili doktor ve hemşire, “taksirle ölüme neden olmak” suçundan 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

AĞUSTOS 2018 - Ankara'da yaşayan 38 yaşındaki Sibel Kol, yaklaşık 3 yıl önce ikinci çocuğunun doğumunu yapmak üzere özel bir hastaneye gitti. 3 yıl ağrı çeken Kol’un vücudunda sargı bezi unutulduğu ortaya çıktı. Hastane ile ameliyatı gerçekleştiren doktor suçlu bulundu.

HAZİRAN 2018 – Trabzon'da bademcik ameliyatı sırasında 3 yaşındaki Beria Su Kolcu'nun boğazında 15 santimetre uzunluğunda sargı bezi unutuldu. Doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

HAZİRAN 2018 – Diyarbakırda, 2007 yılında ameliyat olan Salih Doğan, karnında unutulan gazlı bez nedeniyle operasyon sonrası öldü. Doğan'ın ailesinin açtığı tazminat davasında, Dicle ile Hacettepe üniversitelerince aileye 208 biner liradan toplam 416 bin liralık maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verildi.

NİSAN 2018 - Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan Hacer Yıldırım'a, 2015 yılında İzmir'de geçirdiği ameliyatın ardından artan ağrıları nedeniyle gittiği hastanede vücudunda kateter teli unutulduğu, telin yeni bir ameliyatla alınamayacağı ve ömür boyu bu şekilde yaşaması gerektiği söylendi.

NİSAN 2018 – Adapazarı’nda yaşayan F.D. (42) adlı erkek, dalağının alındığı ameliyatta karnında 13 santimlik makasın unutulduğunu 23 yıl sonra bel ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede öğrendi.

NİSAN 2018 - Başkent’te özel bir hastanede 3 yıl önce sezaryen ile doğum yapan 38 yaşındaki Sibel Kol, karnında unutulan gazlı bezle yaşadı.

ŞUBAT 2018 - Henüz 3 yaşındayken geçirdiği bademcik ameliyatı sırasında boğazında iğne unutulan Meltem Cansız, iğne ile 18 yıl yaşadı.

KASIM 2017 – Trabzon’da şiddetli karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye giden N.A.'nın (35) karnında havlu olduğu, çekilen tomografiyle belirlendi. 3 yıl önce yurt dışında geçirdiği bir ameliyat sonrası genç kadının karnında unutulan havlu, 3 saat süren operasyonla çıkarıldı.

KASIM 2017 - İzmir'de, sezaryenle yaptığı doğumda rahminde unutulan sargı bezi, defalarca kontrole gitmesine rağmen fark edilmeyen 22 yaşındaki Harika Kanık, vücudunun iltihaplanması sonucu 6 ay içinde yaşamını yitirdi.

AĞUSTOS 2017 – Gaziantep’te, 2017 Şubat ayında özel bir hastanede karın germe ameliyatı olan 38 yaşındaki Emel Bingöl’ün karnında makas unutuldu. 6 ay sonra çekilen röntgenle karında makas olduğu anlaşılan ve ikinci kez ameliyata girmek zorunda kalan Bingöl, olayı yargıya taşıdı.

MART 2017 - İzmir'de, 2007 yılında geçirdiği ameliyatta Salih Aktaş’ın ensesinde iğne ucu unutuldu.

ŞUBAT 2016 – Pendik’te art arda geçirdiği ameliyatların sonuncusunda Emine Arslan’ın karnından havlu büyüklüğünde bez çıktı.

KASIM 2015 - Eskişehir'de rahim kanseri teşhisi konulan ve ameliyat geçiren 67 yaşındaki kadının karnında makas unutulduğu, 5 yıl sonra çekilen röntgenle ortaya çıktı.

HAZİRAN 2015 - Geçirdiği trafik kazası sonrası Bursa'da bir hastanede ameliyat edilen Çakan'ın karaciğerinde unutulan gazlı bez, 34 yıl sonra Bandırma Devlet Hastanesinde alındı.

MART 2015 –Bolu’daki İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olan 36 yaşındaki Filiz Doğru'nun burnunda unutulan 12 santimetre uzunluğundaki tampon 9 ay sonra fark edilerek ameliyatla alındı.

MART 2015 - Adana'da bademcik ameliyatı olan 6 yaşındaki Sevim Alır’ın boğazında tampon olarak kullanılan sargı bezi unutuldu.

MART 2015 – Osmaniye’de sezaryen sonrası karnında ameliyat bezi unutulan 40 yaşındaki Derya Örsdemir’in bağırsakları çürüdü.

ŞUBAT 2015 - İzmir'de özel bir hastanede geniz eti ve bademcik ameliyatı olan 7 yaşındaki Temuçin Metehan Şen, boğazında unutulan gazlı bez nedeniyle ölümün kıyısından döndü.

NİSAN 2014 - Ankara'da bir hastanede 17 yıl önce ameliyat olan Hasibe Aydın, ameliyat sonrası karnında unutulan gazlı bez ve havlu ile yıllarca yaşadı.

EKİM 2013 – Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Osman Elmas'ın 36 yıl önce geçirdiği mide ameliyatı sırasında unutulan gazlı bez ameliyatla alındı.

HAZİRAN 2013 - İstanbul'da, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede rahminde ur olduğu tespit edilen N.Y.’nin karnında 25 santimlik tampon unutuldu.

MART 2013 - Bursa'da rahim kanseri sebebiyle ameliyat masasına yatan yaşlı kadının karnında unutulduğu iddia edilen makas, 3 ay sonra çekilen röntgenle ortaya çıktı.

ŞUBAT 2013 - Adana'da evine giderken kavganın ortasında kalarak bıçaklanıp hastaneye kaldırılan Hasan Baltacı'nın ameliyat sırasında belinde makas unutulduğu 13 yıl sonra ortaya çıktı.

KASIM 2012 - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 9 yıl önce kavgada bıçaklanan, ameliyatın ardından taburcu edilen 37 yaşındaki Nihat Çevik'in karnında kavgada kullanılan bıçağın unutulduğu ortaya çıktı. Çevik'in karnındaki bıçakla 9 yıl yaşadığı belirlendi.

KASIM 2012 – Kayseri’de Ev kadını Mine Çakar, karnında unutulan havluyla 3 yıl yaşadı.

KASIM 2012 - Çorum Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilen bir gencin karnında pens unutulduğu ortaya çıktı.

MAYIS 2012 - İzmir'in Aliağa ilçesinde apandisit ameliyatı olan evli ve iki çocuk babası 33 yaşındaki Serkan Aksoy, karnında unutulan sargı bezi nedeniyle yaşamını yitirdi.

MAYIS 2012 - Bursa’da şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye giden ve erken doğum yapan 33 yaşındaki Hava Dursun’un karnından, 4 yıl önce geçirdiği ameliyatta unutulan gazlı bez çıktı.

TEMMUZ 2011 - Geçirdiği açık kalp ameliyatı sırasında 9 yaşındaki Şule Bulu kalbinde iğne ve iplik unutuldu.

HAZİRAN 2011 - Sivas'ta bir köy muhtarı, 15 yıl önce ameliyat sonrası kolunda unutulan sargı bezi yüzünden acı dolu günler geçirdi.

OCAK 2010 - Kahramanmaraş'ta, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun midesinden, 6 yıl önceki ameliyatta unutulan serum hortumu çıktı.

TEMMUZ 2008 - Konya'da, mesanesinden 350 gram taş çıkartılan bir kişinin 10 yıl önce yapılan ameliyat sırasında idrar yollarında 27 santimlik tel unutulduğu ortaya çıktı.

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