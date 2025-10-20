Habertürk
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Bodo/Glimt'ten Galatasaray maçı taraftarlarına uyarı! - Futbol Haberleri

        Bodo/Glimt'ten Galatasaray maçı taraftarlarına uyarı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray'la karşılaşacak Bodo/Glimt, mücadele öncesi taraftarlarını uyardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2025 - 19:16 Güncelleme: 20.10.2025 - 19:16
        Bodo/Glimt'ten taraftarlarına uyarı!
        Galatasaray ile Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak olan Bodo/Glimt, zorlu maç öncesi taraftarlarını bilgilendirdi.

        Norveç temsilcisi, stadyuma ulaşımın yaklaşık bir saat süreceğini belirterek, taraftarlara erken yola çıkmaları çağrısında bulundu.

        İşte Bodo/Glimt'in bilgilendirmesi:

        Türk polisinden gelen bilgilere göre, Glimt taraftarlarının maç günü Taksim Meydanı ve metrodan uzak durmaları tavsiye ediliyor. Çünkü bu bölgeler genellikle Galatasaray taraftarları tarafından kullanılıyor.

        Otobüsler, Sultanahmet Meydanı'ndan kalkacak ve Glimt taraftarlarının da bu bölgede bir araya gelmeleri bekleniyor. Stadyuma girmek için bu otobüsleri kullanmak büyük ihtimalle tek seçenek olacak.

        Henüz tamamen doğrulanmamış olsa da, Liverpool takımı bu hafta başında Galatasaray'ı ziyaret ettiğinde tüm taraftarlarının bu otobüsleri kullanması zorunluydu.

