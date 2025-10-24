Bodrum'da kaçak göçmenleri taşıyan bot battı; 7 ölü
Muğla'da Bodrum açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot battı. Faciada 7 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 2 kişi ise sağ kurtuldu
Giriş: 24.10.2025 - 10:28 Güncelleme: 24.10.2025 - 10:29
Bodrum'un Ortakent Mahallesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot battı. Sahil Güvenlik ekipleri su yüzeyindeki 1 kaçak göçmeni kurtarırken, 7 kişinin de cansız bedenlerine ulaşıldı.
DHA'nın haberine göre 1 kaçak göçmenin ise yüzerek karaya çıktığı belirlendi. Bölgede, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
