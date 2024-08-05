Bodrum Bale Festivali unutulmaz bir 'Kuğu Gölü' performansıyla başladı

Baledeki en dokunaklı anlarda keman öne çıkıyor. Keman ile de beyaz kuğumuz... Eserin hikayesi ise şu:

Tchaikovski'nin balesi, kötü kalpli Baron Von Rothbart tarafından kuğuya dönüştürülen ve onun büyüsü altında tutulan Odette'in hikâyesini anlatır. Büyü ancak daha önce hiç aşık olmamış biri ona ölümsüz aşk yemini eder ve evlenme sözü verirse bozulabilir. Prens Siegfried, Odette'e aşık olur ve tam da bunu yapar; ancak Baron Von Rothbart tarafından kandırılır. Odette olduğuna inandığı kişiyle dans eder ve ona evlenme teklif eder, ama aslında gizemli kadın Odile'dir. Odette sonsuza dek bir kuğu olarak kalacağını bilmektedir. Birlikte ölmeye karar verirler ve kendilerini göle atarlar.