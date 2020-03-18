Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda okulların tatil edilmesinin ardından ilçede yazlığı olan vatandaşlara "Evinizde kalın" çağrısında bulundu.

Okullar tatil edildikten sonra tatil beldelerine gidilmesi ile ilgili bir algı oluştuğunu ve 16 Mart'ta bu yana Bodrum'da ciddi bir nüfus artışı yaşandığını kaydeden Aras, "Bodrum'da yazlığı olan ve buraya gelmek isteyen bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum; lütfen önleminizi alın ve evinizde kalın" ifadelerini kullandı.

17 YOĞUN BAKIM YATAĞI

Bodrum'da sağlık hizmetlerinin ilçenin nüfusuna göre dizayn edildiğini kaydeden Aras, "Mevcut durumun kötüye gitmesi ve ani nüfus artışında sağlık hizmetleri yetersiz kalabilir. Bodrum'da bulunan hastanelerde toplam 17 yoğun bakım yatağı var. Biz bu yatakları mevcut nüfusumuza göre bile yetersiz görüyoruz" dedi. Aras, mesajını şu ifadelerle bitirdi: "Misafirlerimizden ricam, herkesin bu dönemde evinde kalması, kendi sağlığı ve halk sağlığı için önlemlerini almasıdır. Bu bir kısıtlama değil, önemli bir temennidir."

MEKANLAR TEDBİREN KAPALI

İçişleri Bakanlığı, Pazartesi akşamı yayınladığı genelge ile tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan ve düğün salonu, çalgılı ve müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil),çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetlerini geçici bir süreliğine durdurmuştu.