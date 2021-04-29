Bodrum Belediyesi'nden dikkat çeken paylaşım 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle, bugün saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi büyükşehirlerde yaşayanlar, turizm merkezi Bodrum'a akın etti.

Kısıtlama sürecini ve Ramazan Bayramı'nı Bodrum'da geçirmek isteyenler, ilçede araçlarıyla yoğunluk oluşturdu. Kara yolundaki trafik akışında yaşanan aksamalara polis ve jandarma ekiplerince müdahale edildi.

Aynı şekilde Bodrum şehirler arası otobüs terminalinde de zaman zaman yoğunluk meydana geldi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da, belediyede düzenlediği basın toplantısında 'tam kapanma' nedeniyle yaşanan yoğunluk hakkında bilgi verdi, soruları yanıtladı.

"NÜFUS 500 BİNİ AŞTI"

Başkan Aras, pandemi nedeniyle 500 bini aşan nüfusun kaosa neden olduğuna dikkat çekti. En büyük korkularının Bodrum'a giriş yapanlarla birlikte vaka sayılarının yükselmesi olduğunu vurgulayan Aras, "Normalde bu nüfus Bodrum için 2025 yılında tahmin ediliyordu ama salgın 4 sene geri çekti. Hazırlıkları yapamadan birdenbire kaosla karşılaştık. Şu anda Bodrum'da bir kaos olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. En büyük korkumuz gelenlerin bize bulaşı taşıması ve artırması" şeklinde konuştu.

— Bodrum Belediyesi (@BodrumBel) April 29, 2021

Bodrum Belediyesi'nden ise çarpıcı bir paylaşım geldi. Belediyenin Twitter hesabından paylaşılan Kadir İnanır'ın Bodrum girişinde çekildiği fotoğrafta, ilçenin nüfusunun 6 bin olması dikkat çekti.

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