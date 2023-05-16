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AA

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, imar ve kıyı kanunlarına muhalefet, kamu alanlarının işgali ve kaçak dolgu gibi usulsüzlüklerin tespiti için çalışma gerçekleştirdi.

Belediyeye gelen ihbarların da değerlendirilmesi sonucu yasal süreçleri tamamlanan Ortakent-Yahşi sahili ile Gümbet ve Güvercinlik mahallelerindeki kaçak iskele ve eğlence mekanı gibi yerlerde yıkım işlemleri sürdürüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kaçak binaların yıkımına kararlılıkla devam edildiğini bildirdi. Kaçak yapıların tespiti için ekiplerin var gücüyle çalıştığını belirten Aras, şunları kaydetti: