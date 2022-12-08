Kuyumcuya silahlı soygun girişimi kameraya yansıdı

Çarşı Mahallesi’nde bir kuyumcuya gelen maskeli şüpheli, bir süre altın tezgahlarına baktıktan sonra belindeki silahı çıkartıp çalışan kadından altın ve para istedi.

PANİKLEYİP KAÇTI, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI

Şüpheli, kadının bağırması üzerine panikleyip bölgeden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine kuyumcuya gelen polis ekipleri, işletmenin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görüntülerin incelenmesi ve yapılan araştırma sonucu inşaat işçisi M.B. olduğu anlaşılan şüpheli yakalandı. Bu kişinin evindeki aramada soygun girişiminde kullandığı belirlenen tabanca da ele geçirildi.