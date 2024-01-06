Bazı feribot seferleri iptal edildi Bodrum-Datça feribot seferleri, bugün ve yarın elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. Öte yandan Çanakkale´de, etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında iptal edilen feribot seferlerine yenileri eklendi

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğüne göre, Muğla'nın yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi, bölgenin kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların iç kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça ve yarın saat 15.00'te yapılacak Datça-Bodrum feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

İPTAL EDİLEN SEFER SAYISI ARTTI

Çanakkale´de, etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında iptal edilen feribot seferlerine yenileri eklendi. Buna göre; Çanakkale'den saat 01.00 ve 05.00 seferleri, Eceabat'tan ise saat 04.00 ve 06.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

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