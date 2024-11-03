Bodrum FK: 0 - Alanyaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bodrum FK ile Alanyaspor, 0-0 berabere kaldı. Bodrum FK'da top koşturan Musah Mohammed, 64. dakikada direkt kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından Bodrum FK haftayı 11 puanla, Alanyaspor ise 10 puanla tamamladı.
Giriş: 03.11.2024 - 18:06 Güncelleme: 03.11.2024 - 18:07
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bodrum FK ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
Ev sahibinde forma giyen Musah Mohammed, 64. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Bodrum FK puanını 11'e, Alanyaspor ise 10'a yükseltti.
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