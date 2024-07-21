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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bodrumspor Bodrum FK, Fredy Ribeiro’yu renklerine bağladı - Futbol Haberleri

        Bodrum FK, Fredy Ribeiro’yu renklerine bağladı

        Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Bodrum Futbol Kulübü transferde atağa kalktı. Yeşil-beyazlı ekip Eyüpspor forması giyen Fredy Ribeiro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 21:23 Güncelleme: 21.07.2024 - 21:23
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        Fredy'nin yeni adresi Bodrum FK!
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        Bodrum Futbol Kulübü, tarihinde ilk kez mücadele edeceği Süper Lig'e hazırlanırken transfer çalışmalarına hız verdi. Yeşil-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması giyen Fredy Ribeiro'yu 2 yıllığına renklerine bağladı.

        Bodrum FK, Angolalı oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Öte yandan, Fredy Ribeiro geçtiğimiz yıl Eyüpspor forması altında 27 maça çıkmış, 2 gol 8 asist yapmıştı.

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