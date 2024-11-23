'Bodrum, Marmaris Yokken, Adalar Vardı'

Büyükada tarihi vapur iskelesinde Adalar Müzesi'nin yeni sergisi açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Miras ve İBB Kültür iş birliği ile açılan sergi, Yaman Alkan Koleksiyonu'ndan fotoğraflarla 20. Yüzyıl ortalarına, İstanbul'la birlikte Adalar'da da değişimin başladığı yıllara odaklanıyor.

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Adalar, 19. Yüzyılın ilk yarısından sonra İstanbul'un sayfiyesi ve yakın turizm merkezi olarak önem kazandı. Bugün de büyük bölümü ayakta kalan sayfiye konutları ve oteller, Adalar'ın görünen yüzünü oluşturdu. 20. Yüzyılın ikinci yarısından sonra bir bölümü işlev değiştirmeye başlasa da, yüzyılın son çeyreğine kadar esas olarak durum değişmedi. Bodrum, Marmaris ve hatta Antalya keşfedilmemişti o yıllarda. Varlıklılar için Adalar gözde idi. İstanbul ile Adalar arasında mevsimsel “göç”lerin yaşandığı dönemdi bu dönem.