Bodrum merkezli fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

Turistik ilçelerde iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklu kadınların fuhuş yapmaya zorlandığı bilgisi üzerine yapılan çalışmada yakalanan 28 şüpheliden 18'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
AA'nın haberine göre; Bodrum Adliyesine sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 16'sı adli kontrolle serbest kaldı. Diğer 10 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Muğla merkezli Manisa, Aydın, Şanlıurfa, Antalya ve Sakarya'da belirlenen adreslere dün düzenlenen fuhuş operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Fuhşa zorlandığı ileri sürülen aralarında yabancıların da bulunduğu 49 kadın kurtarılmıştı.
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