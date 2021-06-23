Bodrum’da inşaat gürültüsü tatili zehir etti

Malum, turizm kentlerinde 15 Mayıs ile 15 Ekim arasında inşaat çalışmaları turizmin zarar görmemesi için yasaklanıyor. Bazı turizm kentlerinde ise inşaat yasağı 15 Haziran’da başlıyor. Özellikle geçen yıl pandemide operasyonlarının olumsuz etkilendiğini öne süren bazı müteahhitlerin başvuruları sonrasında 15 Mayıs’ta başlayan inşaat yasağı bazı illerde 15 Haziran’a çekildi. Tıpkı Muğla’da olduğu gibi...

“15 HAZİRAN’DAN SONRA YASAL İŞLEM YAPILIR” DENİLDİ

Bu yıl Muğla Valiliği'nin "İnşaat Faaliyetleri Genelgesi Hakkında" yazısı gereği; Muğla İli genelindeki inşaat faaliyetlerinin 15 Haziran 2021 gününe kadar uzatıldığı bildirildi. Bodrum Belediyesi de konuyla ilgili bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

“Söz konusu tarihe kadar bölgemizdeki şantiyelerin faaliyetlerini tamamlamaları, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılacak denetimlerde 15 Haziran 2021 tarihinden sonra faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilen firmalar hakkında yasal işlem uygulanacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

(https://kenttv.net/insaat-yasagi-tarihi-ertelendi)

İNŞAAT ÇALIŞMALARINA GECE BİLE DEVAM EDİYORLAR

Gelin görün ki 15 Haziran’dan sonraki yasağa rağmen Bodrum’un Gölköy – Demirbükü mevkiindeki inşaat çalışmaları hızla sürüyor. Bölgede 2017 yılından bu yana yapımına devam edilen NEF Reserve Gölköy ve MESA Bodrum projelerinde 15 Haziran’da tamamlanması gereken inşaat işlerinin yarattığı gürültü kirliliği ve toz duman, deniz ve karadan büyük bir alanda hissediliyor.

Denizde teknede ve karada konaklama tesislerinde tatil yapan tatilciler inşaat çalışmalarının gece saatlerinde bile devam ettiğini, bu durumdan büyük rahatsızlık yaşadıklarını söylüyorlar. Anlayacağınız 2 projede birden devam eden inşaat tatili zehir ediyor Bodrum’da.