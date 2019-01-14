Boğaz enfeksiyonlarından korunmak için doğal besinlerin gücünden yararlanmak gerekiyor. Eğer bir boğaz ağrınız varsa Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, bu doğal tavsiyelere göz atmanızı öneriyor.
AYVA VE LİMONUN GÜCÜ
Bu iki sarı besinin gücünü birleştirmek boğaz enfeksiyonlarına karşı koruma sağlıyor. Dilimlediğiniz ayvanın üzerine limon sıkın, 1 tatlı kaşığı kadar bal dökerek hafifçe ezin.
Her sabah ya da akşam tüketebileceğiniz bu karışım; sizi boğaz enfeksiyonlarına karşı korur, hastalıkları daha kolay atlatmanıza yardımcı olur.
C vitamini, bakır, demir, potasyum ve magnezyum içeriği ile boğaz enfeksiyonlarına karşı koruma sağlayan ayva, antiseptik yani mikrop kıran bir besindir.
Limon ise güçlü bir C vitamini kaynağı aynı zamanda doğal bir antibiyotiktir. İçerdiği sitrik asit le boğazın alkalize olmasına yardımcı olur.
SOĞAN SUYU ÖKSÜRÜK ŞİKAYETLERİNE BİREBİR
İçerdiği allisin ile birer doğal antibiyotik olan soğan ve sarımsak kış aylarının vazgeçilmezidir. Soğan ve sarımsak, vücuttaki sümük dokusunun hava yollarından atılmasını sağlayan sülfür bileşenleri içerir.
Hem viral hem de bakteriyel enfeksiyonlarla savaşır. İki orta boy soğanı kabuklarını temizleyin ve ikiye bölerek bir gün suda bekletin. Ertesi gün soğan suyunu içerek boğaz ağrınızı ve öksürük şikayetinizi hafifletebilirsiniz. Yine sarımsak da hem pişmiş hali ile hem de çiğ olarak boğaz enfeksiyonlarına karşı etki sağlar. Bu nedenle kışın pişirdiğiniz her yemeğin içerisine eklemelisiniz.
BOĞAZ AĞRILARINA KARŞI KEREVİZİ ÇİĞ TÜKETİN
En sağlıklı sebzelerden kereviz çiğ tüketildiğinde, boğaz ağrılarının giderilmesine daha çok katkı sağlar. Sert bir sebze olduğu için rendeleyebilir ve üzerine bol limon sıkarak tüketebilirsiniz.
Kerevizin içerisinde C vitamini, potasyum, magnezyum, sodyum ve demir bol miktarda bulunur. Kerevizin neredeyse yüzde 75’i su, yüzde 25’i liftir. Bu yüzden oldukça alkalize edici özelliktedir. Düzenli olarak tüketmek boğaz hastalıklarına yakalanma riskini düşürür.
İŞTE BOĞAZ AĞRISINA KARŞI DOĞAL ÖNERİLER!
Bitki çaylarından papatya, roybos ve kuşburnunu karıştırarak tüketmek boğaz enfeksiyonlarına karşı koruyucudur.
Zencefil, zerdeçal ve karabiberi, bal ile karıştırarak her sabah 1 tatlı kaşığı tüketmek boğaz ağrısı ve enfeksiyonlarının giderilmesine yardımcı olur. Daha faydalı olması için zencefilin taze öğütülmüş olmasına dikkat edin. Arkasından hemen su içmeyin.
Boğaz enfeksiyonlarına karşı turşu ve kefir gibi önemli prebiyotik kaynaklarını günlük beslenme planınıza dahil edin. Közlenmiş yeşil ve kırmızı biberlerin üzerine az su ile karıştırdığınız sirkeyi dökerek tüketmeniz boğaz hastalıklarına karşı korunmanızı sağlar.
Boğaz ağrısını hafifletmek için birkaç adet karanfil çiğneyebilirsiniz. Karanfillerin çok beklememiş olmasına; yani taze olmasına dikkat edin.
Her türlü enfeksiyona karşı bol su tüketmeye çalışın.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.