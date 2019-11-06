Boğaz ağrısı besin tüketimi ve yutkunma olayını zorlaştırarak boğazda yanma ve acıya sebebiyet verir. Ciddi bir durum söz konusu olduğunda konuşma yetisi bile zorlaşabilir. Boğaz ağrısına iyi gelen besinler ve nedenleri hakkında haberimiz aşağıda yer almaktadır.
Boğaz ağrısının nedenleri;
-Boğazda tahriş edilebilecek nedenler ( Bağırmak )
- Alerjiler ( Tozlar ve evcil hayvan tüyleri)
- Kuruluk
- Reflü
- Tümör ( Boğaz tellerinde görülen kanser türleri)
Boğaz ağrısı belirtileri;
- Yutkunmada zorluk
- Boğazda ağrı ve kaşınma
- Bademciklerin kızarması ve şişmesi
- Beyin ve çene bölgesinde ağrı ve şişlik.
Boğaz ağrısına ne iyi gelir
Öncelikle güzelce dinlenmeniz ve boğazınızı dinlendirmeniz gerekir. mümkün oldukça konuşmamaya çalışın ve bolca sıvı tüketin.
- Limon
- Bal
- Çorba türleri
- Bitki çayları
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