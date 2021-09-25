İstanbul Boğazı'nda korkutan iki kaza! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Boğazı'nda bu sabah iki ayrı kaza yaşandı. İlki, Yeniköy önlerinde Türk balıkçı teknesi ile Rusya bandralı kuru yük gemisi sabah erken saatlerde çarpıştı.

Kazanın ardından bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi.

DHA'da yer alan habere göre Kıyı Emniyeti'nden kaza ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"Kocaeli'nden Karadeniz Ereğli'ye giden 90 metre boyundaki TAHSİN İMAMOĞLU isimli gemi ile Gemlik'ten Rusya'ya giden 128 metre boyundaki RUSICH 10 adlı 2 kuru yük gemisinin Yeniköy önlerinde çarpışması sonucu KIYEM-5, KEGM-3 botlarımız, KURTARMA-11 ve 14 römorkörlerimiz bölgeye yönlendirildi."

Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamada gemilerin kılavuz kaptanlar eşliğinde Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği belirtildi.

İKİNCİ KAZA BALIKÇI TEKNESİNE ÇARPTI

AA'da yer alan habere göre Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tekirdağ’dan Rusya’ya giden 140 metre boyundaki VOLZHSKIY-40 adlı kuru yük gemisinin Boğaz çıkışı yapmaktayken balıkçı teknesiyle çatışması sonucu kılavuz kaptanımız, KIYEM-8 ve KEGM-3 botlarımız, geminin su aldığını bildirmesi üzerine KURTARMA-11 römorkörümüz gemiye yönlendirildi." ifadeleri kullanıldı.