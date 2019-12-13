Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

Şeyh Talat Efendi Yalısı Boğaziçi'ndeki Anadoluhisarı'nın en eski yapılarından biri. Aynı çatı altında selamlık ve haremlik bölümlerinden oluşuyor. Yalının selamlık bölümü Mihrinev Atay ve kardeşine dedelerinden kaldı. Haremlik bölümü ise akrabalarına aitti. Atay kardeşler bu yalı da doğdu ve büyüdü.

AKRABALARI KENDİ BÖLÜMLERİNİ SATTI

Yakın zamanda haremlik bölümüne sahip olan akrabaları burayı sattı. Alan kişi yaklaşık 1 yıl kadar oturduktan sonra taşındı. Bu sırada haremlik bölümüyle ilgili işyeri ruhsatı alındı. Ardından bu bölüme balık restoranı açıldı.

RESTORAN AÇILINCA HUZURLARI KAÇTI

İki kız kardeşin huzuru ise restoranın açılmasının ardından bozuldu. İddiaya göre restorandan gelen yemek kokuları ve gürültüye dayanamaz oldular. Geç saatlere kadar müşterilerin gürültüsü iki kız kardeşleri rahatsız etti.

DAVA AÇILDI

İki kız kardeşi çareyi mahkemeye başvurmakta buldu. Atay kardeşler restoran hakkında "komşuluk hakkının ihlali" davası açtı. Süren davada, ses ve koku ölçümlerinin tamamlanmasının ardından mahkemenin yalı da keşif yapması bekleniyor.

NE GÜNDÜZ NE GECE OTURAMIYORUZ

Dava açan Mihrinev Atay " Çok rahatsız edici bir durumdayız. Burun burunayız. İki senedir dışarıda oturmak nasip olmadı. Gürültü patırtı. Kokusu dumanı. Gruplar halinde gelen insanların bağırtısı çağırtısı.Karşı tarafa hukuk davaları açtık. Komşuluk hakkı hukuku. Farklı farklı günlerde ölçümler yapılması gerekir. Koku ölçümü içinde bacalarından delik açılması gerekiyormuş. Biz burada ne gündüz ne gece oturamıyoruz" dedi.