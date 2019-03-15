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Çanakkale Savaşları sırasında yaşanan mücadele sırasında batan gemilerin dalış turizmine açılması için çalışma başlatıldı.
AA'nın haberine göre Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail KaşdemirKaşdemir, yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan ve dünya harp tarihine geçen savaşların deniz ve kara alanlarında gerçekleştiğini söyledi.
Bu kapsamda büyük zaferin 104. yıl dönümü çalışmalarına devam ettiklerini belirten KaşdemirKaşdemir, "Ecdattan bize yadigar kalan tabyaları, siperleri, kaleleri, o gazi mekanları tekrar aslına uygun bir şekilde restore edip ziyarete açıyoruz. Bu anlamda hem milletimizin büyük desteğini görüyoruz hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin büyük desteğini görüyoruz. Tabi böyle olduğu zaman Tarihi Yarımada'yı daha hızlı bir şekilde ziyarete uygun hale getirmeyi planlıyoruz" dedi.
Tek amaçlarının ziyaretçilerin bölgeye geldiklerinde "Çanakkale Ruhu"nu hissetmeleri olduğuna işaret eden KaşdemirKaşdemir, "Yerli ve yabancı misafirlerimiz bu kutsal coğrafyaya geldiklerinde Çanakkale ruhunu teneffüs edecekleri, daha iyi özümseyecekleri bir tarihi alan ortaya koyma gibi bir düşüncemiz var. Bu anlamda yerler açıyoruz" diye konuştu.
KaşdemirKaşdemir, bölgeye gelenlerin zaman geçirmelerine olanak sağlamak için de çalışmalar sürdürdüklerini aktararak, bunlardan en önemlisinin Çanakkale Boğazı'ndaki batıkların dalış turizmine açılması olduğunu söyledi.
"HMS MAJESTİC UYGUN BİR DERİNLİKTE BULUNUYOR"
Bu yönde hem yurt içinden hem de özellikle yurt dışından büyük bir talep olduğunu vurgulayan KaşdemirKaşdemir, şöyle devam etti:
"Çanakkale Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ile ortak olarak batık gemilerin dalış turizmine açılması yönünde bir çalışmamız var. Bu anlamda MajestikMajestik batığı çok büyük talep görüyor. Biz de MajestikMajestik batığına dalış turizminin sağlanması imkanı verilmesi doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Epey bir mesafe kat ettik. Sonuçlar ortaya çıktıkça, daha doğru bir ifade ile bu süreç sona erince inşallah MajestikMajestik batığı da dalış turizmine açılmış olacak. Biz de bu anlamda buraya daha çok ziyaretçiyi çekme noktasında büyük bir aşama kaydetmiş olacağız. MajestikMajestik batığının orijinal ismi 'HMS MajesticMajestic.' İngiliz kraliyet donanmasına bağlı bu zırhlı 1915'te, bir Alman denizaltısı tarafından torpillenerek Çanakkale açıklarında batırıldı. Şu anda dalışa uygun bir derinlik olan 20 metrede bulunuyor."
"ÇANAKKALE'Yİ DENİZ ALTINDA DA TANITACAĞIZ"
Çanakkale Savaşları'nın kara ve deniz olarak iki boyutu bulunduğunu ancak deniz savaşları konusunda biraz eksikliklerinin olduğunu ifade eden KaşdemirKaşdemir, bu anlamda Çanakkale'deki deniz savaşlarının da önemini ve o dönemdeki şartların nasıl oluştuğunu, nasıl yaşandığını ortaya koymak adına çalışmalarının bulunduğunu bildirdi.
Çanakkale'nin, deniz altından da daha iyi tanıtılması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran KaşdemirKaşdemir, "Şu an için temennimiz bu yıl içerisinde bu işi sonuca bağlamak ve çalışmalarımızı, dalış merkezimizi faaliyete geçirmek" ifadelerini kullandı.
Bu konuyla ilgili raporlama çalışmaları yaptıklarını belirten KaşdemirKaşdemir, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin oraya bakıp, değerlendirip dalışa uygundur raporunu verdikten sonra biz hem Valilik hem Tarihi Alan Başkanlığı olarak hızlı bir şekilde çalışmalarımızı tamamlayıp dalışa uygun hale getireceğiz" dedi.
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