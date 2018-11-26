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Bol ödüllü piyanist Gabriela Montero muhteşem yorumuyla İş Sanat’ta

Benzersiz doğaçlama yeteneği ile adından sıkça söz ettiren Venezuelalı piyanist Gabriela Montero 30 Kasım’da İş Sanat Konser Salonu’nda performans sergileyecek. Mozart'tan Piazzolla'ya uzanan geniş repertuvarıyla Montero’ya, İngiltere’nin ilk profesyonel yaylı orkestrası olan Scottish Ensemble eşlik edecek

26.11.2018 - 12:13 | Güncelleme:

The Guardian gazetesinin “Karşı konulmaz ritmik bir berraklık…” olarak tanımladığı Montero ve orkestrası 30 Kasım, Cuma akşamı İş Sanat’ta izleyicilerine unutulmaz bir müzik şöleni yaşatacak.

Venezuelalı piyanist Montero, ilk performansını 5 yaşındayken sergilemiş, 8 yaşındayken memleketi Caracas’ta verdiği ilk konserle devlet bursu alarak ABD’ye piyano eğitimi almaya gitmişti. Londra Kraliyet Müzik Akademisi’nde Hamish Milne ile çalışan ve yüksek onur derecesi alan sanatçı, sahne enerjisi ve izleyicilerle kurduğu iletişimle de dikkat çekiyor. İki Echo Klassik ödülünün de sahibi olan Montero, Los Angeles, New York, Liverpool, Rotterdam Filarmoni Orkestraları, Viyana, Sidney Senfoni Orkestrası, Academy of St. Martin in the Fields gibi saygın topluluklarla aynı sahneyi paylaştı. Kennedy Center, Wigmore Hall, Vienna Konzerthaus, Berlin Philharmonie, Avery Fisher Hall gibi prestijli salonlarda konserler veren Montero, Salzburg, Edinburgh, Lucerne, Dresden, İstanbul ve Lugano gibi şehirlerde düzenlenen festivallerin de aranan solistlerinden. Kariyeri boyunca Claudio Abbado, Lorin Maazel, Sir Roger Norrington, Vassily Petrenko, Eivind Gullberg Jensen gibi önemli şeflerin batonu altında çalan sanatçı, seyircisiyle kurduğu özel bağı şöyle anlatıyor: “Seyircimle aramızda benzersiz bir bağ var. Emprovizasyon benim performansımın, sanatımın doğal ve vazgeçilmez bir parçası. Bu benim kendimi anlık olarak ifade etme şeklim. İster bir konser ister bir resital olsun, seyircimi sahneye davet edip, onların belirlediği temalara uygun doğaçlamalar yapmaktan müthiş bir keyif alıyorum.”

1969 yılında Glasgow’da kurulan Scottish Ensemble, İngiltere’nin ilk profesyonel yaylı orkestrası olma özelliğini taşıyor. Sanat Direktörlüğünü Jonathan Morton’un üstlendiği orkestranın geniş diskografisinde, trompet sanatçısı Alison Balsom ile kaydettiği İtalyan Konçertoları, Şostakoviç ve Çaykovski bestelerini seslendirdikleri Linn Records etiketli albüm kayıtları da bulunuyor. Topluluk, Londra’daki Wigmore Hall, New York Town Hall, Walt Disney Hall gibi prestijli salonlarda verdiği konserlerin yanı sıra BBC Proms, Edinburgh Uluslararası Müzik Festivali, St.Magnus gibi festivallerde de sahne aldı.

Montero ile Scottish Ensemble’ın 30 Kasım 2018, Cuma akşamı saat 20.30’da gerçekleşecek bu çok özel konserini kaçırmayın...

 

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