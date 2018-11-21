3 | 12

Heykel ve resmi değişik tekniklerle bir araya getiren sanatçı, insanı farklı formlarda ele alıyor. Önceleri çamur, alçı ve betonu kullanan sanatçı, daha sonra malzeme olarak bronz, alüminyum ve polyestere yöneliyor. Kınalı’nın eserleri birbirini izleyen süreçler olsa da sonsuz birer yaşam alanı ve özgürce duran bir dünya olarak karşımıza çıkıyor.