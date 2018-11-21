Erol Kınalı’nın çok boyutluluğun izini süren eserleri İş Sanat Kibele Galerisi’nde
21.11.2018 - 16:28 | Güncelleme:
Heykeltıraş, ressam ve grafik sanatçısı Erol Kınalı, 20 Kasım-29 Aralık tarihleri arasında İş Sanat Kibele Galerisi’ne konuk oluyor
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İş Sanat Kibele Galerisi, heykeltıraş, ressam ve grafik sanatçısı Erol Kınalı’nın retrospektif sergisine ev sahipliği yapıyor. Yarım asra yaklaşan sanat hayatında Kınalı, eserlerinde çok boyutlu ve çoğul kimliğin çeşitliliğini ortaya koyuyor.
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Çok boyutluluğun değişime açık olmakla sağlanabileceğini savunan sanatçı, bir kişinin ömür boyu yüz hatları nasıl değişiyor ve bu değişim asıl kimliğini nasıl etkiliyorsa, sanatta da kişiliğin, sürekli değişim ve yenilemelerle korunabileceğini ifade ediyor.
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Heykel ve resmi değişik tekniklerle bir araya getiren sanatçı, insanı farklı formlarda ele alıyor. Önceleri çamur, alçı ve betonu kullanan sanatçı, daha sonra malzeme olarak bronz, alüminyum ve polyestere yöneliyor. Kınalı’nın eserleri birbirini izleyen süreçler olsa da sonsuz birer yaşam alanı ve özgürce duran bir dünya olarak karşımıza çıkıyor.
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Zaman zaman cesur mekanik formlar, yoğun renk ve tonlamalar kullanan Kınalı, resimlerinde biçimsel vurguları farklı perspektifler ve grafiklerle sağlıyor. Heykel ve resimlerinde süregelen çarpıcı özelliklerinden biri geometrik ve organik biçimlerin bütünlüğünün yanında kontrast oluşturması da dikkat çekiyor.
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Sanat hayatı boyunca Türkiye, Almanya, Avusturya, Çekoslovakya, Rusya ve Mısır’da pek çok sergi açan Erol Kınalı’nın retrospektif sergisi, 20 Kasım-29 Aralık tarihleri arasında İş Sanat Kibele Galerisi’nde ziyaret edilebilir.
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EROL KINALI
1944 yılında İskenderun’da doğan sanatçı Erol Kınalı, Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nden mezun oldu. 1968 yılında Artvin İlk Öğretmen Okulu’nda resim öğretmenliği yaptı. 1969 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı yarışmayı kazanarak 1416 sayılı yasayla ihtisas yapmak üzere 1970 yılında Münih Güzel Sanatlar Akademisi’ne gitti.
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Burada 5 yıl ihtisas yapan Kınalı, 1975 yılında “Meisterschüler (usta)” unvanıyla mezun oldu. Türkiye’ye döndükten sonra bir süre Kültür Bakanlığı’nda memur olarak görev yapan Kınalı, ardından Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim görevlisi, Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu’nda öğretim üyesi olarak çalıştı.
1977-1982 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne öğretim üyesi olarak atanan Kınalı, 1982 yılında Almanya’nın Bonn kentine gitti. 1983 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde “Sanatta yeterlik” yaptı.
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