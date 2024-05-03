Bol ödüllü 'Tereddüt Çizgisi' vizyonda

Dünya prömiyerini 80. Venedik Film Festivali’de yapan Selman Nacar’ın son filmi ‘Tereddüt Çizgisi’ bugün (3 Mayıs) vizyona girdi. Türkiye prömiyerini geçtiğimiz hafta 43. İstanbul Film Festivali’nde yapan film En İyi Yönetmen Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Tülin Özen) ve FIPRESCI (Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği Ödülü) Ödülü’nü kazanmıştı.

Bugün vizyona giren film için City’s Cinewan’da yapılan özel gösterime Canan Ergüder, Alina Boz, Umut Evirgen, Necip Memili, Öner Erkan, Selen Öztürk, Ekin Koç, Zeynep Tuğçe Bayat, Aslı-İlker Kızmaz, Mehmet Ali Nuroğlu, Naz Çağla Irmak, Hare Sürel, İpek Türktan gibi ünlü isimler katıldı.