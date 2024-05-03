Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Sinema Bol ödüllü 'Tereddüt Çizgisi' vizyonda

        Bol ödüllü 'Tereddüt Çizgisi' vizyonda

        43. İstanbul Film Festivali'nde En İyi Yönetmen (Selman Nacar), En İyi Kadın Oyuncu (Tülin Özen) ve FIPRESCI (Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği) ödüllerini kazanan Tereddüt Çizgisi vizyona girdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 12:13 Güncelleme: 03.05.2024 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bol ödüllü 'Tereddüt Çizgisi' vizyonda
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya prömiyerini 80. Venedik Film Festivali’de yapan Selman Nacar’ın son filmi ‘Tereddüt Çizgisi’ bugün (3 Mayıs) vizyona girdi. Türkiye prömiyerini geçtiğimiz hafta 43. İstanbul Film Festivali’nde yapan film En İyi Yönetmen Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Tülin Özen) ve FIPRESCI (Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği Ödülü) Ödülü’nü kazanmıştı.

        Bugün vizyona giren film için City’s Cinewan’da yapılan özel gösterime Canan Ergüder, Alina Boz, Umut Evirgen, Necip Memili, Öner Erkan, Selen Öztürk, Ekin Koç, Zeynep Tuğçe Bayat, Aslı-İlker Kızmaz, Mehmet Ali Nuroğlu, Naz Çağla Irmak, Hare Sürel, İpek Türktan gibi ünlü isimler katıldı.

        Selman Nacar’ın yazıp yönettiği ikinci uzun metrajlı filmi ‘Tereddüt Çizgisi’nde Avukat Canan’ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikayesi anlatılıyor. Tülin Özen’in başrolünde yer aldığı filmde kendisine Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak eşlik ediyor.

        Yapımcılığını Kuyu Film, Fol Film, Karma Films, TRT, BKM Mutfak, Sev Yapım, Nephilim Producciones, Point Film’in yaptığı filmin çekimleri 2022 yılında Uşak’ta gerçekleştirildi. Türkiye- İspanya-Romanya -Fransa ortak yapımı olan film San Sebastian Film Festivali WIP, Cinelink, Arras Days, First Cut Lab, 12 Punto, Köprüde Buluşmalar ve Antalya Film Forum destekleriyle tamamlandı. ‘Tereddüt Çizgisi’nin dünya haklarını ‘The Delinquents’, ‘Veni Vidi Vici’, ‘Kokomo City’ gibi uluslararası film kategorisinde Oscar adayı olan filmleri de temsil eden Magnolia Pictures International üstleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tereddüt Çizgisi
        #Tülin Özen
        #Selman Nacar
        #film
        #vizyondakiler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Huzurevindeki çifte cinayetin nedeni belli oldu!
        Huzurevindeki çifte cinayetin nedeni belli oldu!
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Derya'yı uykusunda 16 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        Derya'yı uykusunda 16 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Premier Lig'den talip var!
        Premier Lig'den talip var!
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        5'i de tutuklandı! Sadece 1'inin 80 suç kaydı var!
        5'i de tutuklandı! Sadece 1'inin 80 suç kaydı var!
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        YKS için dünyadan izole "kapalı matbaa dönemi" başladı
        YKS için dünyadan izole "kapalı matbaa dönemi" başladı
        Patates kızartması neden soğuduğunda kötüleşiyor?
        Patates kızartması neden soğuduğunda kötüleşiyor?
        Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı
        Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        ABD ve Rus ordusu karşı karşıya geldi
        ABD ve Rus ordusu karşı karşıya geldi
        Yönetim toplanıyor!
        Yönetim toplanıyor!