"Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
Habertürk TV yayına katılan ve Sena Alkan'ın sorularını yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bugün artık bir dönüm noktası. Şimdiye kadar bölgesel savaş riski vardı ama bugün soykırım hükümeti bölgesel savaş için ilk tetiğe basmıştır. Bu suikastın amacı bölgesel savaştır" dedi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas lideri İsmail Haniye'nin, İran'da suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili Habertürk TV'ye açıklamalarda bulundu.
Çelik açıklamasında şunları kaydetti: "Öncelikle Filistin halkının başı sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. Ve yeryüzünün her tarafında insani değerleri savunan ve Filistin davasına destek veren herkesin başı sağ olsun. Çok önemli bir isim, siyonist bir suikast neticesinde hayatını kaybetti, şehit oldu. Tabii suikastın yapılış biçiminden onun öncesindeki gelişmelere baktığımızda İsrail'in 7 Ekim'den beri yürüttüğü soykırımda katliam ve eylemlerinde yeni bir aşamaya geçtiği gözüküyor."
"BÜTÜN AMACININ BÖLGEDE SAVAŞ ÇIKARMAK OLDUĞUNU GÖSTERDİ"
"7 Ekim'de bu olaylar başladığında herkes Netanyahu'nun ne diyeceğini düşünürken, Netanyahu İsrail'in güvenliği ile alakalı olmayan çok daha geniş anlamlı bir cümle kurdu. İlk cümlesi 'Bu olaydan sonra bölge haritası değişecek' oldu. Bu suikastla birlikte bugün bütün amacının bölgede savaş çıkarmak olduğunu, artık meseleyi Gazze'den bütün bir bölgeye taşımak üzere bir adım attığını gösterdi Netanyahu hükümeti. "
"KONGREDE ALKIŞLANMASI ONAY VERİLDİĞİ ANLAMINA GELMEKTEDİR"
"Bizdeki ilk bilgilere göre İran dışındaki bir ülkeden atılan füzeyle Tahran'daki kaldığı ev vuruluyor. Bu ne demek oluyor? Yani Netanyahu hükümetinin çeşitli eylemler gerçekleştirmek üzere farklı ülkelerde organizasyonlara sahip olduğunu gösteriyor. ABD kongresinde Netanyahu'nun alkışlanması bu tür suikastlara onay verildiği anlamına gelmektedir. "
"SUİKASTIN AMACI BÖLGESEL SAVAŞ"
Bu suikastın amacı bölgesel savaştır. David koridorundan bahsediyor. David koridorunun geçtiği yerlere bakın birçok ülkenin sınırlarının içinden geçiyor.
"BUGÜN ARTIK DÖNÜM NOKTASI"
"Bugün artık bir dönüm noktası. Şimdiye kadar bölgesel savaş riski vardı ama bugün bölgesel savaş için soykırım hükümeti ilk tetiğe basmıştır. Bu suikastın amacı bölgesel savaştır. Saldırı bölgede daha kötü gelişmeleri ortaya çıkaracak. Bugünkü eylemle birlikte tamamen bütün zemin değişmiştir. Önce Lübnan sonra Tahran'da düzenlenen saldırıyla birlikte şimdiye kadar daha temkinli giden bölge savaşı söylemlerinden çıkmıştır, aktif bir eylem olarak bölge savaşını tetikleyecek tetiği çekmiştir. Bundan sonra da batıda suskun kalanlar, zannetmesin ki bu eylemler sadece Ortadoğu sınırları içinde kalacak. Buradaki istikrarsızlık Avrupa barışını, Akdeniz barışını, bütün bölgeyi Mezopotamya'yı oradan başlayarak her yeri etkileyecek bir sonuç doğuracaktır. "
"İsrailli bakanların ilk açıklamalarına baktığınızda da aslında çeşitli ülkelerde bu katliamları gerçekleştirmek için bir suikast alt yapısı kurduklarını ve çeşitli yerlerde bu eylemlere devam edeceğini gösteriyorlar. Bugün artık bir dönüm noktasıdır. Bu 7 Ekim'den beri gerçekleştirilen katliamların bir parçası olmaktan öte bugün artık bölgede daha kötü gelişmeleri ortaya çıkaracak bir kaldıraç olarak tarihe geçecektir. "