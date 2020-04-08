Bolonez soslu makarna nasıl yapılır? Bu tarz soslu bir makarna yaptığınızda tek başına karbonhidrat ve protein depolu bir öğün geçirebilirsiniz. Bolonez soslu makarnayı afiyetle yemeniz için size tarifi veriyoruz.

Bolonez Soslu Makarna Malzemeler:

1 paket makarna veya spagetti

200 gr kıyma

3 diş sarımsak

1 kuru soğan

1 dolu kaşık salça

1 su bardağı domates püresi veya rendesi

1 su bardağı küp doğranmış domates

Yarım çay bardağı ketçap eğer ketçap kullanmak istemezseniz 1 kesme şeker kullanabilirsiniz.

Tuz

Karabiber

Kekik

Fesleğen

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Üzerine:

Kaşar ya da permesan rendesi

Bolonez Soslu Makarna Yapılışı: