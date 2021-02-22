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Bolsonaro'nun Petrobras'a müdahalesi yatırımcıyı kaçırdı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yükselen akaryakıt fiyatlarından sorumlu tuttuğu Petrobras CEO'su Roberto Castello Branco'yu görevden alarak, petrol konusunda hiçbir tecrübesi bulunmayan emekli general Silva e Luna'yı ataması ülkede piyasaları alt üst etti. Petrobras hisseleri yüzde 20 düşerken, Sao Paulo Borsası'nda düşüş yüzde 6'ya yaklaştı. Brezilya Reali ise dolar karşısında yüzde 2 değer kaybetti

Bolsonaro'nun Petrobras'a müdahalesi yatırımcıyı kaçırdı
Tek atamayla ülkeyi altüst etti
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Petrobras yönetimine alışılmadık müdahalesi ülkede piyasaları altüst etti. Çoğunluk hissesine devletin sahip olduğu ülkenin en büyük petrol şirketi Petrobras CEO'su Roberto Castello Branco bir süredir Bolsonaro'nun hedefindeydi.

Petrobras artan petrol fiyatlarına paralel bir şekilde bu yıl 4 kez akaryakıt fiyatlarına zam yaptı. Koronavirüs sebebiyle işleri düşen ve artan yakıt fiyatlarıyla daha da zorlanan TIR şoförleri hükümeti son haftalarda greve gitmekle tehdit ediyordu. Bolsonaro bu durumdan Petrobras'ı sorumlu tutarken, Roberto Castello Branco piyasa koşulları ne gerekiyorsa onu yaptıklarını savunuyordu.

Haftalar süren gerginlik cuma günü Bolsonaro'nun Branco'yu görevden almaya karar vermesiyle sonuçlandı. Petrobras cuma gecesi Enerji Bakanlığı'ndan kendilerine gelen yazıyla CEO ve yönetim kurulu üyesi değişikliği için acil genel kurul toplantısı çağrısında bulunulduğunu açıkladı.

HİSSELER YÜZDE 20 DÜŞTÜ

Halihazırda 20 Mart'ta Roberto Castello Branco'nun görev süresi dolacaktı. Ancak bu karar bugün Petrobras hisselerinin yüzde 20 düşmesine yol açtı. Bunun nedeni ise ekonomist Branco'nun yerine atanan isim oldu. Bolsonaro, Petrobras'ın yeni CEO'sunun emekli general Silva e Luna olacağını açıkladı. Luna'nın petrol veya enerji konusunda herhangi bir tecrübesi bulunmuyor. Luna, cumartesi günü yaptığı açıklamada şirketin hissedar çıkarlarıyla tüketici çıkarları arasında bir denge kurması gerektiğini belirtti.

Luna'nın ataması şirket içinde büyük bir rahatsızlık yarattı. ABD basını yönetim kurulu üyelerinin toplu olarak istif etme hazırlığında olduğunu iddia etti. Ancak Bolsonaro'nun atama kararı sadece Petrobras'ta değil tüm Brezilya piyasasında çalkantıya yol açtı.

Ülkenin gösterge borsa endeksi IBOVESPA şu ana kadar yüzde 5.7 düştü. Brezilya Reali ise dolar karşısında yüzde 2 değer kaybetti.

Özellikle yabancı yatırımcı Bolsonaro'nun kararını serbest piyasa gerçeklerinin popülizme kurban edilmesi olarak yorumladı. Bu sebeple Brezilya varlıklarında büyük satışlar yaşandı.

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