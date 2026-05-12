Bolu Belediyesi'nde arama

Bolu Belediyesi ve bağlı şirketlerinden Bol-Tur A.Ş.'ye jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri binada arama yapıyor
Giriş: 12 Mayıs 2026 - 12:18
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabahın erken saatlerinde Bolu Belediyesi'ne ve belediyeye bağlı Bolu-Tur A.Ş.'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi.
DHA'nın haberine göre operasyon kapsamında, jandarma ekipleri, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Satın Alma Birimi ve Bol-Tur A.Ş.’de arama gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin arama çalışması sürüyor.
