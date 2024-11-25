Bolu'da bugün okullar tatil mi? 26 Kasım Salı günü Bolu'da okul var mı?
Yurt geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kar yağışı ve kuvvetli fırtına nedeniyle bazı il ve ilçelerde "okullar tatil edildi. Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Bolu'da okulların yarın tatil edilip edilmediği merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi 25 Pazartesi günü etkili olan kar yağışı nedeniyle Bolu'da eğitime ara verilmişti. Peki, "Bolu'da bugün okullar tatil mi? 26 Kasım Salı günü Bolu'da okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte 26 Kasım Salı günü Bolu'da okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin valilikten yapılan açıklama...
Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bu kapsamda 26 Kasım Salı günü Bolu'da ders yapılıp yapılmayacağına dair, valilik tarafından yapılan açıklamalar öğrenci ve veliler tarafından yakından takip edildi. Konuya ilişkin beklenen açıklama Bolu'da Valiliği'nden geldi. Peki, "Bolu'da bugün okullar tatil mi? 26 Kasım Salı günü Bolu'da okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte 26 Kasım Salı Bayburt Valiliği'nden yapılan son dakika açıklaması...
BOLU'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Bolu Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle il merkezi ve ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm kurumlarımızda 26 Kasım Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."
BOLU HAVA DURUMU TAHMİNİ 26 KASIM 2024
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı