Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü
Bolu'da, hafif ticari araç, motosiklet ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
D-100 karayolunun Bolu kesiminde Ferhat Ü. (23) idaresindeki motosiklet ile C.Ç. yönetimindeki hafif ticari araç Sağlık Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
AA'nın haberine göre; çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsüne, M.Ö'nün kullandığı minibüs çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı incelemede, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araçların sürücüleri, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.