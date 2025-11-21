Habertürk
        Bolu haberleri: 14 üniversite öğrencisi yemekten zehirlendi | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        14 üniversite öğrencisi yemekten zehirlendi!

        Bolu'da, üniversitenin yemekhanesinden yemek yiyen 14 üniversite öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Yemekhaneden numune alınırken olayla ilgili gerekli incelemelerin yapıldığı bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 15:06 Güncelleme: 21.11.2025 - 15:11
        14 üniversite öğrencisi yemekten zehirlendi!
        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim gören 14 öğrenci, dün fakültenin yemekhanesinde yemek yedikten bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

        ÖĞRENCİLER TEDAVİYE ALINDI

        DHA'daki habere göre Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 10, Bolu İzzet Baysal Köroğlu Devlet Hastanesi'nde ise 4 öğrenci ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

        YEMEKHANEDEN NUMUNE ALINDI

        Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, yemekhaneden numune alındı. Olayla ilgili gerekli incelemelerin yapıldığı bildirildi.

