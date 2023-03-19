Boluspor - Keçiörengücü: 3-1



Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA)-

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Emre Kargın(xxx), Haydar Avcı(xxx), Abdullah Buğra Taşkınsoy(xxx)

BOLUSPOR: Çağlar (xxx)Hakan (xx), Posmac (xxx), Onur (xx), Batuhan (xx)(Dk. 77 Bülent xx), Sefa (xx)(Dk. 77 Eray xx), Abdurrahman (xxx), Tugay (xx)(Dk. 89 Burak), Gökhan (xx)(Dk. 46 Ngandu xx), Bregu (xxx), Ndlovu (xx)(Dk. 90 +10 Balde)

KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin (xx) Barış (x)(Dk. 63 Melih İnan xx), Erkam (xx), Taha (xx), Muharrem (x)(Dk. 88 Hamza), Muhammed (xx), Bekir (xx), Mikail (xx), Bardhi (xx)(Dk. 46 Aykut xx), Malle (xx)(Dk. 79 Anderson xx), Dembele (xx)

GOLLER: Dk. 51 Bregu, Dk. 61 Posman, Dk. 90+9 Ndlovu (Boluspor), Dk. 5 Dembele (Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Bregu, Ngandu, Tugay (Boluspor), Muhammed, Metin, Aykut, Melih (Keçiörengücü)

Spor Toto 1'inci Lig'de Boluspor, kendi sahasında Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup etti.

3'üncü dakikada defansın arkasına sarkan Rashad Muhammed, topla buluştu. Kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile karşı karşıya kalan Muhammed, topu dışarıya attı.

5'inci dakikada rakip ceza sahası içerisinde yine tehlikeli atak oluşturan Rashad Muhammed ceza sahası içerisinde bulunan Malaly Dembele´ye pas attı. Topla buluşan Dembele, meşin yuvarlığı rahat bir şekilde filelere yuvarladı. 1-0

18'inci dakikada defansın arkasına atılan uzun topa koşu yapan Dino Ndlovu topu kontrol etti. Kaleci ile karşı karşıya kalan Ndlovu topu yan ağlara attı.

21'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tugay Kacar, kaleye şut çekti, top az farkla dışarıya gitti.

29'uncu dakikada Rashad Muhammed, ceza alanı içerisinde topla buluşarak gole çok yaklaştı. Kaleci Çağlar Akbaba´nın kurtarışı ile seken top defansın müdahalesiyle kornere atıldı.

31'üncü dakikada tehlikeli gelen Boluspor´da ceza sahası dışından Safa Kınalı kaleye uzaktan şut atarak şansını denedi. Defanstan seken top Bregu´nun önünde kaldı. Bregu´nun röveşata denemesiyle top kalecinin kucağında kaldı.

42'nci dakikada sol kanattan atak geliştiren Bregu, ceza sahası içerisine girerek topu kaleye gönderdi. Top az farkla dışarıya gitti.

51'inci dakikada ceza sahası dışından serbest vuruş kazanan Boluspor´da topun başına Bregu geçti. Bregu, serbest vuruştan topu direkt kaleye göndererek beraberliği getiren golü buluyor. 1-1

61'inci dakikada korner organizasyonunda yapılan ortaya kafa vuran Posmac, topu filelere gönderdi. 2-1

90+9'uncu dakikada defansın arkasında topla buluşan Dino Ndlovu, bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Dino, topu filelere gönderdi. 3-1

DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-03-19 18:09:11



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