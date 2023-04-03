Bolu'da gölette tekne battı: 1 kişi kayboldu (2)



RAHAT HAREKET EDEBİLMEK İÇİN KIYAFETLERİNİ ÇIKARIP YÜZMÜŞ

Bolu'nun Seben ilçesinde Taşlıyayla Göleti'nde balık tutarken bulundukları tekne batınca kıyıya yüzerek kurtulan Uğur Çınar, Seben İlçe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Çınar'ın, suya düştükten sonra rahat hareket edebilmek için kıyafetlerini çıkarıp kıyıya kadar yüzüp yardım istediği bildirildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Uğur Çınar'ın babası Hüseyin Çınar, "2 gün önce geldiler. Buraya ağ atmışlardı. Saat 20.00-21.00 gibi geldikten sonra 22.00 gibi fırtına çıkıyor. Bot alabora oluyor. Benim oğlumun durumu iyi. Yüzerek kıyıya çıkmış, çırılçıplak bir şekilde. Elbiselerini sudayken atmış. Öbürü atamamış. Elbiseleri atıp kıyıya çıkmış. Diğer arkadaşını arıyorlar. Gece 01.00 gibi bana haber geldi. Ben de buraya geldim. Oğlum iyi durumda. 40-50 kilo balık tutalım satalım. Harçlığımız çıksın düşüncesiyle gelmişler" diye konuştu.

ARKADAŞI ARANIYOR

Uğur Çınar´ın kaybolan arkadaşı Ferdi Uludağ'ı arama çalışmaları ise sürüyor. Çalışmalar, AFAD, itfaiye ve Bolu Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Zonguldak Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından yürütülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Seben Murat KÜÇÜK

2023-04-03 16:14:52



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