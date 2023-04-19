'Asır' ile otobüsteki aramada metal silindire gizlenmiş 15 kilo uyuşturucu bulundu



Murat KÜÇÜK/DÖRTDİVAN(Bolu),(DHA)-BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Asır' ile yapılan aramada, metal silindir içerisinde gizlemiş 15 kilogram skunk ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi mevkisinde yol uygulaması yaptı. Bu kapsamda, Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen bir yolcu otobüsü durduruldu. Narkotik köpeği 'Asır' ile araçta yapılan aramada, bagajda metal silindir içerisinde gizlemiş 15 kilogram skunk bulundu. Uyuşturucu maddeye el konuldu, 2 şüpheli de gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Dörtdivan Murat KÜÇÜK

2023-04-19 15:48:28



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