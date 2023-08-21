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        Bolu'da bir köyün 3 farklı noktasında çıkan yangında sabotaj şüphesi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 21:41
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        Bolu'da bir köyün 3 farklı noktasında çıkan yangında sabotaj şüphesi
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        Oğuzhan EKE/ SEBEN (Bolu), (DHA)- BOLU´nun Seben ilçesine bağlı Bakırlı köyünde aynı anda 3 farklı noktada çıkan yangın, 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Jandarma, 1 samanlığın kullanılmaz hale geldiği yangında, sabotaj ihtimalini araştırıyor.

        Seben ilçesine bağlı Bakırlı köyünde saat 16.00 sıralarında Mehmet A.'ya ait samanlık ile köydeki 2 farklı otlukta aynı anda yangın çıktı. Alevleri fark eden köylüler, durumu itfaiyeye bildirdi. 3 farklı noktada başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve itfaiye tarafından müdahale edildi. Yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. 1 samanlığın kullanılmaz hale geldiği yangında, köy mezarlığı da zarar gördü. Jandarma, sabotaj şüphesine karşı inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Seben Oğuzhan EKE

        2023-08-21 21:40:53

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