Özgür Özel: Parti kötü yönetilmeye devam ederse daha çok ağlayacağız (2)

BOLUİLBAŞKANLIĞI'NI DA ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, partisinin Bolu İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İzzet Baysal Caddesi'ndeki parti binasının önünde yoğun ilgi ile karşılanan Özel, burada partilileri selamlayıp, kalabalığa seslendi. Ana muhalefetin kendine gelerek ayağa kalkması gerektiğini belirten Özel, "Şüphesiz seçimin sonucuna olan üzüntüde hiçbirimiz, diğerinden geride değiliz. Yüreğimiz dağlandı. Üzüldük, ağladık. Yere bakarak yürümeye başladık. Omuzlarımız düştü. Ama bir şeyi fark etmemiz lazım ki muhalefetin omuzu düşerse, ana muhalefet partisinin morali kırılırsa, o ülkeyi yöneten bir tek adam, bir otoriter lider varsa; onun yürüyüşü dikleşir. Biz sindikçe, biz sustukça, biz umudu kestikçe onların iştahı kabarır. O yüzden tüm muhalefetin özellikle ana muhalefetin hızla kendine gelmesi, ayağa kalkması ve önce partisine, sonra ülkesine sahip çıkması gerekmektedir" dedi.

'SAYGISIZLIK ETMEDEN İTİRAZ ETTİK'

Özel, şöyle devam etti:

"Seçimden sonra bunun olabilmesi için genel merkezimizde genel başkanımızla bir değişime, genel başkanımızın önderlik edeceği bir süreci umduk. Bunun için görüşlerimizi söyledik, çaba sarf ettik. Ancak süreç bizi seçimin sonucunu bir kayıp, bir yenilgi olarak görmeyen, yenilgiye başka isimler veren, 'Kaybetmedik, sadece kazanamadık' diyen ve 'Bu şekilde devam edelim' diyen bir anlayışla karşı karşıya getirdi. Kimseyi kırmadan, genel başkanımıza herhangi bir saygısızlık etmeden, ama farklı düşüncelerimizi dile getirerek, itirazlarımızı söyleyerek, bu partinin yeniden heyecanlanmasını, ayağa kalkmasını ve ülkesine sahip çıkmasını bekliyoruz. İşte bu beklentinin karşılığı, sokaktaki bu değişime olan inançtır."

'ERDOĞAN İLE DİDİŞECEK BİRİNİ ARAMIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile didişecek birini aramadıklarını anlatan Özel, "Bundan sonra Tayyip Erdoğan'ın karşısına dikilecek ve onunla didişecek birini aramıyoruz. Tayyip Erdoğan'ı arkada bırakacak bir şeye ihtiyaç var. Onun dikine kesen siyasetiyle, o bir farklılık bulur ve üstünde tepinir; gün olur sağcılar-solcular, gün olur Aleviler-Sünniler, gün olur milliler-gayri milliler, gün olur Türkler-Kürtler. Ama onun meselesi şu olur; 'Biliyorum açsın, yoksulsun ama tehlike büyük, arkamda toplanmalısın. Yoksa ezanı dindirecekler, yoksa bayrağı indirecekler, yoksa vatanı böldürecekler' diye korkutarak ve bunun üzerinden hak etmediği oyları, yoksulların, garibanların, işsizlerin, köylülerin, esnafların oylarını bu korkuyla toplayan Recep Tayyip Erdoğan'ı arkada bırakmak lazım" diye konuştu.

Öte yandan CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir süre makam odasının camından, dışarıda konuşan Özgür Özel'in konuşmasını izledi.