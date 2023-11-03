MHK Başkanı İbanoğlu: Yarı otomatik ofsayt sistemi devreye girecek Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, "Hemen liglerin ikinci yarısıyla birlikte göreceksiniz, yarı otomatik ofsayt sistemi devreye girecek. Çok kolayca ofsaytlarla ilgili tartışmaların önüne geçecek bir gelişme" dedi.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, "Hemen liglerin ikinci yarısıyla birlikte göreceksiniz, yarı otomatik ofsayt sistemi devreye girecek. Çok kolayca ofsaytlarla ilgili tartışmaların önüne geçecek bir gelişme" dedi.

Bolu İl Hakem Kurulu ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Bolu Şubesi tarafından sezon açılışı programı düzenlendi. Bolu´da bir organizasyon salonunda gerçekleştirilen programa Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, farklı klasmanlardan hakemler ve spor kulübü temsilcileri katıldı. Programda plaket takdimi yapılarak, hakemlere kokart verildi.

"OFSAYTLARLA İLGİLİ TARTIŞMALARIN ÖNÜNE GEÇECEK"

Burada açıklamalarda bulunan MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, yarı otomatik ofsayt sisteminin devreye gireceğini belirterek, "Futbolun ileriye gitmesiyle ilgili ne tür şeyler gerekiyorsa, hepsiyle ilgili hazırlıklar yapılıyor. Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi´nin projelere karşı ilgisinin, duyarlılığının ve futbola katkısının bize ne kadar önemli destekler sağladığını ifade etmek istiyorum. Hemen liglerin ikinci yarısıyla birlikte göreceksiniz, yarı otomatik ofsayt sistemi devreye girecek. Çok kolayca ofsaytlarla ilgili tartışmaların önüne geçecek bir gelişme. Bu teknolojiler geldikçe dünyadaki bütün gelişmeler Türkiye´ye hiç gecikmeden gerekli refleksler gösterilerek yerine getirilecektir" dedi.

"HAKEM AKADEMİSİ ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAKTIR"

İbanoğlu, hakem akademisine de değinerek, "Futbol oyunun güzelleştirilmesiyle ilgili, kulüplerimizin, yöneticilerimizin sağlamış oldukları katkılar var, hakemler olarak bizler de gerekli desteği sağlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte çok daha iyi süreçleri paylaşacağız. Federasyonumuzun çalışmaları sonucunda oluşturulan yeni hakem akademisi de bu çalışmalara önemli katkılar sağlayacaktır. Daha ayrıntılı gelişmeleri de önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.