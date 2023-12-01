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        Kırmızı ışıkta bekleyen uzman çavuşların otomobiline, otomobil çarptı: 6 yaralı

        BOLU'nunYeniçağa ilçesinde, D-100 yolunda kırmızı ışıkta bekleyen, içerisinde 4 uzman çavuşun bulunduğu otomobile başka bir otomobilin arkadan çarpması sonucu 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 21:28 Güncelleme: 01.12.2023 - 21:30
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        Kırmızı ışıkta bekleyen uzman çavuşların otomobiline, otomobil çarptı: 6 yaralı
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        BOLU'nunYeniçağa ilçesinde, D-100 yolunda kırmızı ışıkta bekleyen, içerisinde 4 uzman çavuşun bulunduğu otomobile başka bir otomobilin arkadan çarpması sonucu 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında D-100 yolunun Yeniçağa kavşağı mevkisinde meydana geldi. Yolun İstanbul yönünde kırmızı ışıkta bekleyen, içerisinde 4 uzman çavuşun bulunduğu Recep A. yönetimindeki 10 F 2757 plakalı otomobile, arkadan gelen Yasin Emre Yılmaz yönetimindeki 34 AG 0756 plakalı otomobil çarptı. Kazada uzman çavuşlar Ömer E., Mehmet K., Esaf K. ve Recep A. ile diğer otomobilde bulunan Yasin Emre Y. ve Zekai Berat C., yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ömer E., Mehmet K., Esaf K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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