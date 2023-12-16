Baba ile oğullarının pompalı tüfekle vurulduğu saldırı kamerada BOLU'da Kenan Ünen'in, pompalı tüfekle ateş açarak Ekrem Üreten (46) ve küçük oğlu Ersan Üreten'i (23) ağır yaraladığı, büyük oğlu Erhan Üreten'i (24) ise öldürdüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kenan Ünen'in emniyetteki ifadesinde, "Kendimi korumak için otomobilimde bulunan pompalı tüfekle önce havaya ardından da rastgele ateş açtım. Kimseyi öldürme niyetim yoktu. Amacım kendimi korumaktı" dediği öğrenildi.

BOLU'da Kenan Ünen'in, pompalı tüfekle ateş açarak Ekrem Üreten (46) ve küçük oğlu Ersan Üreten'i (23) ağır yaraladığı, büyük oğlu Erhan Üreten'i (24) ise öldürdüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kenan Ünen'in emniyetteki ifadesinde, "Kendimi korumak için otomobilimde bulunan pompalı tüfekle önce havaya ardından da rastgele ateş açtım. Kimseyi öldürme niyetim yoktu. Amacım kendimi korumaktı" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir oto yıkama dükkanında meydana geldi. Ekrem Üreten ile oğulları Erhan ve Ersan Üreten, araçlarını yıkatmak için oto yıkama dükkanına gitti. Baba ve 2 oğlu, burada borç nedeniyle husumetli oldukları Kenan Ünen ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kenan Ünen, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle baba ile 2 oğluna ateş açtı. Baba ile oğulları kanlar içinde yere yığılırken, bu sırada bölgeden geçen, olay ile ilgisi bulunmayan Osman G.'ye(17) de saçma isabet etti. Olayın ardından Kenan Ünen kaçarken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

'EKREM BANA SALDIRDI'

Yaralılardan Erhan Üreten hastanede kurtarılamadı. Baba ile diğer oğlunun durumunun ağır olduğu, Osman G.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi Siyama köyü mevkisinde yakaladı. Gözaltına alınan Kenan Ünen'in emniyetteki ifadesinde, "Olay sırasında önce tartıştık. Ardından Ekrem bana saldırdı. Ben de ona karşılık verince oğulları da bana saldırdı. Kendimi korumak için otomobilimde bulunan pompalı tüfekle önce havaya ardından da rastgele ateş açtım. Kimseyi öldürme niyetim yoktu. Amacım kendimi korumaktı" dediği öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Ekrem Üreten ile Kenan Ünen'in önce tartışıp daha sonra ise kavga ettiği anlar yer aldı. Kavgaya Ekrem Üreten'in oğullarının da katılması ve sonrasında Kenan Ünen'in ateş açarak 4 kişiyi vurduğu anlar saniye saniye kaydedildi.