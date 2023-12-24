Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu Dağı'nda kar yağışı

        BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde dün gece başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 12:14 Güncelleme: 24.12.2023 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Dağı'nda kar yağışı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde dün gece başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

        Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde dün gece saatlerinde kar yağışı başladı. Gece boyu aralıklarla devam eden kar, bu sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Hafif şekilde etkili olan kar nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Yolda ise, Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması sonucu herhangi bir kar örtüsü bulunmadı. Bölgede hafif şekilde sis de etkili olurken, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Avcılar'da apartmanda koku tedirginliği
        Avcılar'da apartmanda koku tedirginliği
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        Flaş uyarılar! Şiddetli rüzgar ve yağışa dikkat
        Flaş uyarılar! Şiddetli rüzgar ve yağışa dikkat
        ABD'deki Filistin yürüyüşüne polis müdahalesi
        ABD'deki Filistin yürüyüşüne polis müdahalesi
        MSB: 29 hedef imha edildi
        MSB: 29 hedef imha edildi
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Alçak saldırı sonrası başsağlığı mesajları
        Alçak saldırı sonrası başsağlığı mesajları
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        Banksy'nin sokaktaki eseri kaçırıldı
        Banksy'nin sokaktaki eseri kaçırıldı
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Türkiye’de son 10 yılın gişe şampiyonları
        Türkiye’de son 10 yılın gişe şampiyonları
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 aday
        Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 aday

        Benzer Haberler

        Mengen İtfaiyesi envanterine merdivenli araç katıldı
        Mengen İtfaiyesi envanterine merdivenli araç katıldı
        Bolu Dağı'nda kar başladı, Karayolları ekipleri çalışma başlattı
        Bolu Dağı'nda kar başladı, Karayolları ekipleri çalışma başlattı
        Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
        Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
        Uzun süre cep telefonu kullanımı epilepsiyi tetikleyebilir
        Uzun süre cep telefonu kullanımı epilepsiyi tetikleyebilir
        Bolu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
        Bolu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
        Bolu'da CİMER'in adını kullanarak dolandırıcılık yapan sanığa 1 yıl 8 ay ha...
        Bolu'da CİMER'in adını kullanarak dolandırıcılık yapan sanığa 1 yıl 8 ay ha...