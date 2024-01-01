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        Yeni yılın ilk gününde Abant'a akın ettiler

        BOLU'da Abant Gölü Milli Parkı'na yılın ilk günü akın eden tatilciler göl çevresinde tur atıp piknik yaparak keyifli dakikalar geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 14:36 Güncelleme: 01.01.2024 - 14:40
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        Yeni yılın ilk gününde Abant'a akın ettiler
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        BOLU'da Abant Gölü Milli Parkı'na yılın ilk günü akın eden tatilciler göl çevresinde tur atıp piknik yaparak keyifli dakikalar geçirdi.

        Yeni yılı Abant'ta karşılamak isteyen tatilciler, milli parkta bulunan otelleri doldurdu. Abant'ta bulunan oteller yılbaşı gecesi yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Yeni yılın ilk gününde hem otellerde konaklayanlar, hem de günübirlik tatilciler göl çevresinde yürüyüş yapıp eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Tatilciler göl üzerindeki iskelede bol bol fotoğraf çekti. Bazı tatilcilerde göl çevresinde bulunan piknik alanlarında mangallarını yakarak tatilin keyfini çıkardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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