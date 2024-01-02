Tanju Özcan'ın 'Çöl faresi bedevilere' yazılı görsellerine soruşturma BOLUCumhuriyet Başsavcılığı, Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali'nin iptali sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından kentin billboardlarına yansıtılan 'Çöl faresi bedevilere, Atatürk'ün büyüklüğünü hatırlatan Fenerbahçe ve Galatasaray camiasını Bolu halkı adına kutluyorum. Atatürk'süz Türkiye olmaz' görsel ile ilgili soruşturma başlattı.

BOLUCumhuriyet Başsavcılığı, Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali'nin iptali sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından kentin billboardlarına yansıtılan 'Çöl faresi bedevilere, Atatürk'ün büyüklüğünü hatırlatan Fenerbahçe ve Galatasaray camiasını Bolu halkı adına kutluyorum. Atatürk'süz Türkiye olmaz' görsel ile ilgili soruşturma başlattı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynaması planlanan Süper Kupa Finali'nin iptali sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentin dört bir yanındaki elektronik billboardlarda yayınladığı görsel ile Arap yetkililere tepki gösterdi. Özcan'ın talimatı ile bilboardlara koyulan, 'Çöl faresi bedevilere, Atatürk'ün büyüklüğünü hatırlatan Fenerbahçe ve Galatasaray camiasını Bolu halkı adına kutluyorum. Atatürk'süz Türkiye olmaz' yazılı görseller, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı ile kaldırıldı. Başsavcılık ayrıca bilboardlara yansıtılan görseller ile ilgili soruşturma başlattı.

'PİŞMAN DEĞİLİM'

Soruşturma sonrası Tanju Özcan, sosyal medyadan paylaşım yaparak, "Bu görsel ile ilgili soruşturma açılmış. Gerçekten akıl tutulması yaşanıyor. Türk milleti olarak biz ezik miyiz? Katil Suud rejimi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti kurucusunun manevi hatırasına saygısızlık yapılıyor. Biz buna tepki gösterdik diye soruşturma geçiriyoruz. Pişman değilim, kimse Türk milletinin kırmızı çizgisi olan Mustafa Kemal Atatürk'e saygısızlık yapamaz" dedi.