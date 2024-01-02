Mudurnu'da baca yangını söndürüldü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan baca yangını hasara neden oldu.

Yeniceşeyhler köyünde Mehmet Ç'ye ait iki katlı evin bacasında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Mudurnu Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü.

Yangında evin baca kısmı zarar gördü.

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