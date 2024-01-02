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        Mudurnu'da baca yangını söndürüldü

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan baca yangını hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 10:46 Güncelleme: 02.01.2024 - 10:46
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        Mudurnu'da baca yangını söndürüldü
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan baca yangını hasara neden oldu.

        Yeniceşeyhler köyünde Mehmet Ç'ye ait iki katlı evin bacasında yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Mudurnu Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü.

        Yangında evin baca kısmı zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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