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        Mudurnu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada hasar oluştu

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazası hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 16:14 Güncelleme: 01.01.2024 - 16:14
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        Mudurnu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada hasar oluştu
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazası hasara neden oldu.

        Büyükcami Mahallesi'nde seyreden Y.T. idaresindeki 34 SL 852 plakalı otomobil, eski hastane mevkisindeki köprü geçişinde karşı yönden gelen Y.T. yönetimindeki 81 BJ 745 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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