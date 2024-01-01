Mudurnu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada hasar oluştu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazası hasara neden oldu.

Büyükcami Mahallesi'nde seyreden Y.T. idaresindeki 34 SL 852 plakalı otomobil, eski hastane mevkisindeki köprü geçişinde karşı yönden gelen Y.T. yönetimindeki 81 BJ 745 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

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