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        Evinde uyuşturucu madde bulunan zanlı tutuklandı

        Bolu'da evinde uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 10:50 Güncelleme: 02.01.2024 - 10:50
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        Evinde uyuşturucu madde bulunan zanlı tutuklandı
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        Bolu'da evinde uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada 134 gram kubar esrar, 5 gram kokain, 904 adet uyuşturucu hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı E.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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