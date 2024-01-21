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        Bolu Dağı'nda kar yağışı

        BOLUDağı'nın D-100 kara yolu geçişinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 10:15 Güncelleme: 21.01.2024 - 10:20
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        Bolu Dağı'nda kar yağışı
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        BOLUDağı'nın D-100 kara yolu geçişinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

        Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde, gece saatlerinde kar yağışı başladı. Gece boyu aralıklarla devam eden kar, bu sabah saatlerinde de hafif şekilde etkisini sürdürdü. Kar nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

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