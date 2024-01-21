Bolu Dağı'nda kar yağışı
BOLUDağı'nın D-100 kara yolu geçişinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.
BOLUDağı'nın D-100 kara yolu geçişinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde, gece saatlerinde kar yağışı başladı. Gece boyu aralıklarla devam eden kar, bu sabah saatlerinde de hafif şekilde etkisini sürdürdü. Kar nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.
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