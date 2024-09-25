Tanju Özcan: İdam cezasının gündeme gelmesi lazım

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, polis memuru Şeyma Yılmaz'ın 26 suç kaydı olan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçit tarafından şehit edilmesine ilişkin, "Çöp poşetiyle adamı niye götürüyorsunuz demek bana göre sapkınlık. Çünkü bunlar çöp gibi mal gibi adamlar. Polisin tenkit edilebilir bir tarafı da yok. Türkiye'de idam cezasının tekrar gündeme gelmesi lazım" dedi.

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, polis memuru Şeyma Yılmaz'ın suç makinesi Yunus Emre Geçit tarafından şehit edilmesine sert tepki gösterdi. Başkan Özcan, katilin çöp aracıyla karakola götürülmesi gerektiğini belirterek, "İki gündür polis memuru şehit Şeyma kardeşimizi konuşuyor tüm Türkiye. Yorumlara bakıyorum sapık sanığın çöp poşetiyle karakola götürülmesi bazıları tarafından eleştiriliyor. Ben de şu bakımdan eleştiriyorum sadece. Niye hayvan toplama aracıyla bu adamı götürüyorsunuz. Hayvan toplama aracıyla götürüp hayvanlara hakaret ediyorsunuz. Bunların benim gözümde hayvan kadar değeri yok. Dolayısıyla burada hayvanlara haksızlık etmişsiniz. Koyun çöp konteynerine, onunla götürün karakola" diye konuştu.