Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Tanju Özcan: İdam cezasının gündeme gelmesi lazım

        BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, polis memuru Şeyma Yılmaz'ın 26 suç kaydı olan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçit tarafından şehit edilmesine ilişkin, "Çöp poşetiyle adamı niye götürüyorsunuz demek bana göre sapkınlık.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 18:59 Güncelleme: 25.09.2024 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tanju Özcan: İdam cezasının gündeme gelmesi lazım
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, polis memuru Şeyma Yılmaz'ın 26 suç kaydı olan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçit tarafından şehit edilmesine ilişkin, "Çöp poşetiyle adamı niye götürüyorsunuz demek bana göre sapkınlık. Çünkü bunlar çöp gibi mal gibi adamlar. Polisin tenkit edilebilir bir tarafı da yok. Türkiye'de idam cezasının tekrar gündeme gelmesi lazım" dedi.

        Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, polis memuru Şeyma Yılmaz'ın suç makinesi Yunus Emre Geçit tarafından şehit edilmesine sert tepki gösterdi. Başkan Özcan, katilin çöp aracıyla karakola götürülmesi gerektiğini belirterek, "İki gündür polis memuru şehit Şeyma kardeşimizi konuşuyor tüm Türkiye. Yorumlara bakıyorum sapık sanığın çöp poşetiyle karakola götürülmesi bazıları tarafından eleştiriliyor. Ben de şu bakımdan eleştiriyorum sadece. Niye hayvan toplama aracıyla bu adamı götürüyorsunuz. Hayvan toplama aracıyla götürüp hayvanlara hakaret ediyorsunuz. Bunların benim gözümde hayvan kadar değeri yok. Dolayısıyla burada hayvanlara haksızlık etmişsiniz. Koyun çöp konteynerine, onunla götürün karakola" diye konuştu.

        'BUNLAR ÇÖP GİBİ MAL GİBİ ADAMLAR'

        Başkan Özcan, katile çöp poşeti giydirilmesine tepki gösterilmesini de sapkınlık olarak nitelendirerek açıklamalarına şöyle devam etti:

        "Böyle bir vahşilik böyle bir şey olmaz. 26 tane suç kaydı olan adam sokakta dolaşıyor, gencecik polis memurumuzu şehit ediyor. Bunun affedilir bir tarafı da yok. Polisin tenkit edilebilir bir tarafı da yok. Türkiye'de idam cezasının tekrar gündeme gelmesi lazım. Bizim halkımız üniformalı memurlarımıza saygı göstermek durumunda. Bunu özellikle söylüyorum. Polis kardeşlerimiz amirlerinden, savcılardan aldıkları talimatı uyguluyorlar. Bunun altında başka şey aramak, çöp poşetiyle adamı niye götürüyorsunuz demek bana göre sapkınlık. Çünkü bunlar çöp gibi mal gibi adamlar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı
        Çin'den yoksullara nakit desteği
        Çin'den yoksullara nakit desteği
        Google, Microsoft'u şikayet etti: Rekabete aykırı
        Google, Microsoft'u şikayet etti: Rekabete aykırı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        25 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        25 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Çocukların sosyal medyada "problemli davranışları" 2018-2022'de yüzde 4 artış gösterdi
        Çocukların sosyal medyada "problemli davranışları" 2018-2022'de yüzde 4 artış gösterdi
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        Altında rekor üstüne rekor
        Altında rekor üstüne rekor
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!

        Benzer Haberler

        Bolu'da orman yangınında zarar gören alanlar ağaçlandırılacak
        Bolu'da orman yangınında zarar gören alanlar ağaçlandırılacak
        Tek eliyle işlediği seccadelerle geçimini sağlıyor
        Tek eliyle işlediği seccadelerle geçimini sağlıyor
        Boluspor, Manisa FK galibiyetiyle çıkış yakalamak istiyor
        Boluspor, Manisa FK galibiyetiyle çıkış yakalamak istiyor
        Bolu'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması kamerada
        Bolu'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması kamerada
        Bolu'da biyokaçakçılara 446 bin 455 lira ceza
        Bolu'da biyokaçakçılara 446 bin 455 lira ceza
        Bolu'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bolu'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı