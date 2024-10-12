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        Yolun ortasında, çalışır vaziyetteki otomobilinde sızdı

         BOLU'da emlakçıMurat Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 02:20 Güncelleme: 12.10.2024 - 02:25
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        Yolun ortasında, çalışır vaziyetteki otomobilinde sızdı
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         BOLU'da emlakçıMurat Ö. (51), yolun ortasında çalışır haldeki otomobilinin direksiyon koltuğunda sızmış halde bulundu. Polis tarafından uyandırılan ve alkollü olduğu belirlenen Murat Ö., kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

        Olay, saat 00.30 sıralarında Alpağut Mahallesi 210 Sokak’ta meydana geldi. Farları açık ve çalışır halde yolun ortasında duran otomobili görenler, aracın yanına gitti. Kapıları kilitli olan otomobilin direksiyon koltuğundaki kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar, sürücüyü uyandıramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekibinin cama vurmasıyla uyanan emlakçı Murat Ö., sağlık kontrolü için İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne, ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil ise polis ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Murat Ö.’nün aşırı alkollü olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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